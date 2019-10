Até nos hospitais há equívocos ao prevenir a disseminação de vírus e bactérias. Há todo um protocolo, mas os erros são comuns. Os micro-organismos não voam, exceto num espirro ou tosse. Eles passam de pessoa a pessoa pelas mãos e por objetos contaminados por excreções humanas. É primordial a adequada lavação de mãos, antes e após cada procedimento. É preciso não tocar em nada, para reduzir o contágio. Nas aulas de Técnica Operatória, o professor ensina que, antes da cirurgia, deve-se “lavar as mãos até se cansar e depois esfregar por mais meia hora”. Mesmo os que não acreditam na periculosidade dos micro-organismos têm de seguir o ritual. O equipamento de segurança para si e para outrem deve ser utilizado sem economia, usando-se material descartável e luvas de borracha. Vestido com as luvas, ficar de mãos para cima, sem encostar em nada. Caso encoste, descartar.

Uma ação emblemática em vários lugares com mantenedores de banheiros públicos é usar luvas para se proteger, pegar papel usado em todas as lixeiras, depois lavar a pia e o chão e trocar os papéis toalha e higiênicos com a mesma luva, sem se dar conta de que, a partir daí, tudo estará tão contaminado quanto o descartado. O treinamento do pessoal é insuficiente. Dois pares de luvas deveriam ser utilizados, um para o sujo e outro para o limpo, além de lavar as mãos durante a troca.

Vendedores de comida na rua podem se utilizar de qualquer água para preparar o que vendem. Alguns agem assim por preguiça, mas outros desconhecem o perigo que envolve tal atitude de risco. Assim como os que fazem sexo sem preservativo manifestam o pensamento mágico das crianças de que “não vai me acontecer nada”, algumas pessoas não ligam para a saúde alheia.

Quem trabalha com alimentos precisa de atenção para evitar doenças nos comensais. Rígidos critérios sanitários devem ser seguidos na origem dos insumos, transporte, armazenamento, preparo e validade. Erros de manuseio são comuns em bares, restaurantes e padarias. É preciso informação para não perder bons produtos, pois alimentos com boa aparência podem estar impróprios para o consumo. O mundo está coalhado de bactérias, assim, educação conta pontos, evitando que a Vigilância Sanitária feche o local.