Hoje em dia muito se fala em “espalhar notícia”. Com o advento do mundo digital, isso tem se tornado mais fácil e rápido. No entanto, é sempre bom lembrar que nem tudo que é dito na internet, necessariamente, é verdade. E aí começa uma longa discussão sobre o papel do jornalismo e, principalmente, da assessoria de imprensa na disseminação de informações na era da internet.

Desde seu início, o trabalho da assessoria de imprensa foi, principalmente, o de auxiliar na divulgação de conteúdos de seus clientes, isso, lógico de maneira responsável e verdadeira. Atualmente, a assessoria de imprensa tem vários papéis e, com o aumento das demandas criadas pela internet, precisou se adaptar aos novos meios de divulgação, passando a fazer parte de um conjunto de ações de propagação de marca nos meios digitais chamado de Marketing Digital.

Dentro desse grupo, são vários os tipos de ferramentas que podem ser utilizados, dentre elas a comunicação nas mídias sociais, otimizar em termos de pesquisa (SEO), entre outros. Mas nesse artigo vamos nos ater ao papel da assessoria de imprensa dentro desse mundo de possibilidades comunicacionais.

Na assessoria de imprensa tradicional, o trabalho continua sendo o de auxiliar os clientes a serem notados pela mídia, preparando sua comunicação institucional para que cause boa impressão e ofereça visibilidade positiva para a sua marca através de press releases, clippings e follow ups necessários para mensurar se sua estratégia de imprensa funciona. O papel da assessoria de imprensa tradicional é aumentar a visibilidade do negócio nos veículos de comunicação tradicionais, como jornais, revistas, rádio e TV.

Já na assessoria de imprensa on-line, embora os objetivos sejam os mesmos do trabalho desenvolvido na tradicional, em função da dinâmica e características da própria web, o profissional de comunicação precisa se adaptar às técnicas, ferramentas e até mesmo exigências destes veículos, sejam eles redes sociais, blogs ou sites.

Uma das dificuldades desse trabalho hoje é que há quem diga que qualquer um faz isso. Essa alegação é uma grande falácia, afinal, as assessorias de imprensa atuam com conteúdos relevantes e verdadeiros. Ao contrário de quem compartilha materiais apenas por compartilhar, sem checar de onde vêm e muito menos se preocupando no que pode resultar, os novos modelos de agência de comunicação levam em conta as tradições de disseminar boas, úteis e verdadeiras notícias.

Diante disso, podemos afirmar que a assessoria de imprensa desempenha um importante papel na notoriedade, credibilidade e imagem de uma empresa junto do seu mercado. Também podemos salientar a importância do Marketing Digital para que a empresa seja encontrada on-line pelo público e consiga que evolua de visitante no site até lead, cliente e finalmente fã. Os resultados são muito superiores se as ações forem integradas.