É bastante comum algumas pessoas estabelecerem novos alvos de mudanças radicais ao final de cada ano. Quase sempre pensam que a simples mudança de um dia para o outro ou palavras de ordem positivas resultarão em uma nova vida inteiramente transformada e com saldos sempre positivos. O problema, entretanto, surge quando, poucos dias depois, a realidade impõe seus limites e revela que nada pode acontecer de novo se uma nova visão for implantada e se novos hábitos forem estabelecidos, pois as verdadeiras mudanças são aquelas que se constroem a partir de hábitos contínuos, consistentes e persistentes.

O problema, todavia, é que muitas pessoas não se conhecem de verdade. Seguem atribuladas com a principal pergunta existencial: o que significa minha vida? O que fazer dela? E, muitas vezes, sem saber o que são não sabem o que fazer. E, por isso, quase sempre, fazem de suas vidas poços de decepções que são alimentados todos os dias por restos de alimentos apodrecidos. Elas cultivam vícios que, ao longo do tempo, causarão desgostos, amarguras e falta de sentido. Sem saber, portanto, quem elas são, erram no que fazem. E investem sua vida na busca de tesouros maus, vazios, apodrecidos.

A Bíblia nos ensina algo a respeito disso. O salmo 14, por exemplo, nos ensina que uma vida pautada a partir da crença prática da inexistência de Deus conduz a pessoa a um comportamento alheio ao próprio Deus. O texto afirma: “Diz o insensato no seu coração: Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação; já não há quem faça o bem” (v.1). O problema para essa pessoa, porém, é que Deus nunca se faz ausente da vida de quem o nega; ao contrário, “Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem busque a Deus” (v.2).

Entretanto, a tendência do homem é realmente se afastar de Deus. O homem não deseja um senhor sobre si, ele não quer alguém para quem tenha de prestar contas. E com essa atitude de emancipação ele resolve praticar o que é inconveniente: “Todos se extraviaram e juntamente se corromperam; não há quem faça o bem, não há nem um sequer” (v.3). A negação de Deus por parte dos homens, embora não interfira na existência de Deus, pois ele é autônomo ao universo, causa grandes malefícios na vida de quem o nega, em razão de que Deus não terá por inocente o que assim procede: “Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo” (v.5).

A Bíblia nos diz que Deus está presente em todo lugar. Ele é Senhor do universo e não há nada que lhe escape aos olhos. Ele é dono da História – autor e governador – e, portanto, todas as coisas são feitas por ele e nada lhe surpreende nem o frustra (Jó 42.2). Assim, a melhor maneira de viver a vida de modo agradável e justo é compreendendo a existência e a vontade de Deus sobre todas as coisas (Atos 17.23-31).

A questão permanece: “o que vou fazer da minha vida nos próximos anos?”. Penso que essa pergunta deve ser respondida a partir da compreensão de que sem Deus não há existência real e produtiva possível, e de que a vida só faz sentido nele (Atos 17.28). Os que querem dirigir suas próprias vidas e ignoram o fato de que eles não podem sequer acrescentar um milímetro à sua própria altura querem se tornar deuses de si mesmos e, portanto, na prática, negam o verdadeiro Deus. Esses peregrinarão longos caminhos à toa, sem qualquer resultado virtuoso; estabelecerão alvos inatingíveis; correrão e cansarão rapidamente e, ao final da vida, perceberão o quanto a desperdiçaram.

Ano Novo, vida nova! Comece o seu novo ano colocando seu coração no lugar certo, no tesouro que realmente vale a pena ser encontrado. O sentido de novas resoluções e a abundância de seus resultados só podem ser concretizados se começarmos do jeito certo, no lugar certo, e na pessoa certa. Feliz Ano Novo! Que 2022 revele onde está o nosso coração, e que nossa felicidade seja plenamente desfrutada!