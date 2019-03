“Os corajosos podem não viver para sempre, mas os covardes não vivem nunca”. Acabo de voltar de uma viagem rumo ao conhecimento, usando como meio de transporte excelentes livros sobre empreendedorismo. Eles me levaram para Londres, Inglaterra, onde fui recebido por Richard Branson, criador de centenas de empresas – cujo primeiro nome começa com a palavra Virgin, a quem fui logo pedindo:

– Ensina-me algo que eu ainda não saiba e tenha o poder de mudar a minha vida para melhor.

– Seja virgem nos seus empreendimentos, pois a inteligência sempre supera a experiência.

Ser virgem nos negócios permite que você construa coisas incríveis que você certamente não faria, se soubesse que eram consideradas impossíveis. Nunca perca uma oportunidade na vida, nem desperdice portas abertas e lute por causas que façam do mundo um lugar melhor para se viver.

Aos 15 anos, Branson passou em frente a casa do astro Mick Jager e viu a porta aberta e resolveu entrar. Lá dentro teve sua ousadia elogiada e recompensada com uma entrevista inédita e inesperada que ele usou para criar o primeiro negócio, mesmo sem ter experiência no ramo, uma revista cultural que tinha como causa unir os jovens contra a ideia da guerra do Vietnã.

Crie empresas orientado pela maior paixão na vida, que deve ser inclusive superior aos seus conhecimentos e a sua vontade de ganhar dinheiro e que desafie a mediocridade de empresas que insistem em oferecer produtos e serviços ruins.

Aos 28 anos, Branson se apaixonou por uma moça incrível. Ansioso para vê-la, comprou uma passagem de avião que ia de Porto Rico, onde ela estava, chamado Ilhas Virgens (rs).

Ficou tão furioso e frustrado quando a empresa aérea anunciou que o voo tinha sido cancelado por falta de passageiros, que fretou um avião particular e depois correu até um quadro negro que tinha no saguão do aeroporto e nele escreveu: “Voo para Ilhas Virgens – US$ 29,00”. Rapidamente conquistou seus primeiros clientes e assim criou a Virgin Airlines, empresa aérea onde ele é frequentemente visto ao lado daquela moça, que hoje ele chama de esposa.

Sua última façanha foi criar uma empresa para levar pessoas para uma viagem à lua. Aventureiro, Branson nos prova que as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, são as que de fato o mudam.

*Palestrante, consultor e fundador do Blog do Maluco