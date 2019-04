A leitura é um processo, cujo estímulo pode e deve ser introduzido no cotidiano mesmo antes da alfabetização formal. Antes mesmo da escola, a família é o principal lugar de aproximação com a cultura escrita e, com certeza, o lugar privilegiado para possibilitar à criança a entrada no mundo mágico da leitura, especialmente a literária

A literatura infantil compartilhada, lida e relida e com pessoas que cercam a criança de atenção e afeto, ajuda no desenvolvimento de habilidades, como o desenvolvimento da fala, criatividade, funções neurológicas da aprendizagem, ampliação de vocabulário e, ainda, trabalha a capacidade de interpretação. Os livros infantis promovem o conhecimento de forma lúdica, contribuindo também para a memorização e relação de empatia com o objeto de estudo.

O Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado na última quinta-feira, é uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato, nascido em 18 de abril de 1882, cuja obra mais conhecida é o “Sítio do Picapau Amarelo”, focada no público infanto-juvenil. Os livros infantis contemporâneos tratam de uma diversidade de temas humanos, e, em sua forma e conteúdo, podem ajudar a formar pessoas mais plurais, com uma visão ampliada de si mesma, da sociedade e do mundo em que vive. O hábito da leitura a partir do estímulo familiar é com certeza um fator que pode colocar as crianças em uma situação superior de preparo para o mundo letrado.

Para aquelas crianças que não encontram no ambiente familiar o local e situações propícias ao aprendizado da leitura e da literatura, as bibliotecas escolares passam a ser ainda mais fundamentais, pois representarão a primeira oportunidade de letramento.

Algumas pesquisas, como o estudo Retratos da Leitura, apontam que a população brasileira tem baixo índice de leitura e de compra de livros. Ressalvado o conceito restrito que a pesquisa dá ao termo leitor, esse resultado deve nos alertar para a importância da educação de qualidade, que envolva o desenvolvimento pleno de competências de leitura, e nisso as bibliotecas escolares tem um lugar de alta relevância. Se a educação é uma das principais ferramentas para a construção de um país melhor, o investimento em conhecimento é uma forma inteligente de melhorar o futuro.

Muitos que dizem “não gostar de ler” são provavelmente pessoas que não tiveram acesso ao mundo da leitura e da literatura na infância, quando mais poderiam se encantar e aprender. Pode ser que não tenham sido apresentadas da forma adequada a esse universo, por meio de mediadores afetuosos e espaços propícios. Ou ainda, que não tiveram a oportunidade de se identificar com algum gênero textual que despertasse o interesse pela leitura.

O livro apresenta um enriquecimento da vida e ampliação do mundo do leitor, desvendando culturas e realidades diferentes, dando acesso a experiências que não poderiam ser realizadas no curto espaço de apenas uma vida. . É importante estimular a leitura desde a infância, pois ela pode ser libertadora e auxiliar em todas as fases da vida.



