A humanidade está vivenciando um período de profundas transformações no mundo. O cenário de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus e a restrição de muitas das atividades rotineiras dão a impressão de que a situação saiu do controle.

Sem perceber, muitos tomam como verdade a ideia de que nada podem fazer para ajudar, atraindo pelo pensamento a sensação de insegurança e de medo, que podem aprofundar os desafios e sofrimentos.

Diante dessa realidade, como a Esperança pode contribuir para melhorar nosso dia a dia? A resposta para esse e para outros questionamentos que surgem neste período você encontra no livro A Esperança não morre nunca, do escritor Paiva Netto.

A obra, no formato digital, foi estudada por milhares de leitores em mais de 30 países desde quando foi disponibilizada gratuitamente pelo autor, no início da pandemia do novo coronavírus. Numa visão propositiva, de como reagir ante os desafios, Paiva Netto apresenta inúmeros recursos que podem trazer profundas transformações, como por exemplo: “A Alma carece de constante estímulo à prática das Boas Obras. Por que dizer aos jovens que não alimentem a Esperança? Se o nobre idealismo não sobreviver, o que lhes sobrará? Um campo aberto para o esmorecimento. Todos percebem que, num mundo globalizado, o mal que acontece lá (onde quer que seja esse lá) poderá atingir-nos bem aqui”.

O brado que consta no título da obra — A Esperança não morre nunca! — nasceu, na década de 1980, quando o autor assistiu a um jovem dizer na televisão que havia perdido a esperança na vida. No exato momento, compôs uma música para contrapor essa ideia; e estas palavras inspiraram as inúmeras páginas escritas por ele, que ganharam o mundo, em vários idiomas.

Com seu permanente entusiasmo no Bem, Paiva Netto imprimiu neste livro sua experiência de mais de 65 anos dedicados a um reconhecido e notável trabalho ecumênico e humanitário, por meio de um diálogo fraterno com seus leitores, como é possível conferir nesta convocação à juventude: “Jovens, jamais se esqueçam de que amanhã vocês envelhecerão também... Se quiserem manter a chama da Esperança, a mesma feição juvenil, o vigor, apesar das naturais rugas do tempo e dos sempre belos cabelos brancos, pratiquem o Bem. Não há outro caminho. É o Espírito que fortalece o nosso ânimo, que nos concede a beleza eterna da simpatia. Não existe melhor cosmético do que a consciência tranquila”.

Repleto de reflexões de Paz, belos poemas e orações ecumênicas, você encontra no livro A Esperança não morre nunca é um indispensável companheiro, que conduzirá você ao conforto e ao esclarecimento espiritual. O lançamento desta obra ocorrerá em 2 de março, quando Paiva Netto completa 80 anos de vida. Para outras informações, siga nas redes sociais a página oficial do autor @paivanetto.escritor ou acesse paivanetto.com. Já está à venda nas lojas Americanas e na Amazon.

Serviço

Título: A Esperança não morre nunca

Autor: Paiva Netto

Formato: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-85-7513-249-4

Páginas: 320

Preço: R$ 19,90

Categoria: Espiritualidade Ecumênica