A BR 251, é uma das mais importantes da região do norte de Minas Gerais. E foi esta rodovia a escolhida por voluntários adventistas e parceiros, como o Ministério dos Motociclistas Adventistas, uma Associação de Proteção Veicular, ONG Corrente do Amor, e apoiadores de outros segmentos, para entrega de marmitex para caminhoneiros, na manhã/tarde deste sábado, 02 de maio.

Pastor Flávio Souza, líder da ASA- Ação Solidária Adventista para as regiões Norte e Noroeste de MG, afirma que foram entregues cerca de 500 marmitex, 480 livros A Maior Esperança e 480 Estudos Bíblicos.

Alessandra Santos Nunes Gonçalves, voluntária da ASA- Major Prates, acredita que tudo na vida tem um propósito e esse propósito leva a perceber que quando tudo passar (e vai passar ) a igreja e a comunidade como um todo estará mais unida para fazer o bem ao próximo.

Gratidão x Caminhoneiros

Silas Vasconcellos, gerente da Associação de Proteção Veicular em Montes Claros MG, um dos parceiros, destaca a importância do envolvimento nesta ação social. Frisa que gratidão, é a palavra que resume a participação de sua equipe na ação.

“Gratidão a Deus e a todos os doadores, parceiros e voluntários. No momento que estamos vivendo, acredito que esta seja a melhor atitude a tomar que é ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Gratidão aos caminhoneiros que também, são da linha de frente. Eles não pararam em meio a esta crise que estamos vivendo e temos que reconhecer o valor destes profissionais”, destaca Silas.

André Avelar, diretor da sede- Montes Claros, do Ministério dos Motociclistas Adventistas, ressalta a importância do envolvimento deste ministério em causas sociais, como a realizada neste sábado. Enfatiza a importância dos caminhoneiros, e garante que a participação do motoclube é uma forma de reconhecimento junto a categoria dos caminhoneiros.

Carlos Antônio da Silva, também integrante do Ministério dos Motociclistas Adventistas, destaca a importância desta ação realizada em conjunto com outros parceiros. Lembra que foi também oportunidade de levar esperança a estes profissionais do volante, através da entrega do livro missionário A Maior Esperança.

Juntos podemos mais

Para Maria da Soledade Ferreira Ferraz, voluntária da ASA- Ação Solidária Adventista do bairro Major Prates, ter contribuído como uma das voluntárias no preparo do almoço servido para os caminhoneiros foi uma experiência marcante, pois foi a oportunidade de exercer o cristianismo na prática e a oportunidade de ajudar o próximo.

Edleusa Nunes Duarte, da ASA- Major Prates, conta que ter participado da ação foi gratificante. Ela ressaltou também a importância do apoio e envolvimento de voluntárias da Ação Solidária Adventista de outros bairros, como Vila Greice, Doutor João Alves, Maracanã, Jardim São Geraldo, Vilage do Lago e Santa Laura e vários voluntários de igrejas adventistas de outros bairros.

União entre as ASAS

Esdras Pedro Santos Alves, responsável pela ASA do bairro Santa Laura, reiterou a relevância da união de todas as igrejas adventistas de Montes Claros para a realização desta ação. Ele entende que o trabalho realizado nas diferentes realidades, é uma demontração do trabalho realizado pela igreja adventista de Montes Claros e os vários parceiros que também tem abraçado a causa.

“Unidos somos grandes, podemos fazer crescer e fortalecer ainda mais esta grande corrente do bem”, frisa.