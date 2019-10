“Temos muito o que comemorar. Graças a Deus estamos vivos, enxergando, caminhando sem dificuldades, mantendo o humor”. As palavras de otimismo são do aposentado Antônio de Souza, que caminhava ao lado da esposa, Maria José Santos de Souza, ambos de 67 anos, na praça Doutor Carlos. Eles comemoram 43 anos de casados e, no Dia Internacional do Idoso, celebrado ontem, contaram que são muito bem tratados pelos mais jovens. “Por isso não podemos reclamar, recebemos muita atenção e gentileza”, diz Maria José.

A situação do casal, no entanto, não é comum a todos os idosos em Montes Claros. Muitos vivem situações de violência que tornam a velhice sofrida e triste. Apenas no primeiro semestre deste ano, a Coordenadoria do Idoso recebeu 257 denúncias de agressões aos maiores de 60 anos – média de 42,8 por mês, 1,41 por dia.

O número supera a média de 2018: 36,5 por mês e 1,2 por dia, totalizando 438 ocorrências. Segundo a psicóloga Ivana Quintino, que atua no órgão, depois de apuradas as denúncias são encaminhadas à Polícia Militar e ao Ministério Público.

“Para mim, esse número é exorbitante”, avalia Ivana. Ela ressalta que quase nunca o idoso é vítima de apenas um crime. “Normalmente é abandonado, vítima de maus-tratos, negligência, violência, ou seja, um descumprimento à lei puxa outro, a ponto de em alguns casos constatarmos quatro violações em uma denúncia”, explica.

Ela ressalta a necessidade de fomentar a prevenção, conscientizando os próprios idosos, a família e a sociedade como um todo.

A população brasileira está envelhecendo e esse tipo de comportamento não pode ser aceito, na avaliação da psicóloga. Segundo dados do IBGE, as pessoas com 65 anos ou mais representam 10,5% da população brasileira, estimada em mais de 210 milhões de habitantes. Em Montes Claros, a estimativa é a de que a população idosa esteja em torno de 40 mil pessoas – o que também corresponderia a cerca de 10% da população.



SUBUMANAS

Ivana Quintino afirma que a questão é tão preocupante que sua equipe, quando vai investigar denúncias, “encontra idosos em condições subumanas, inimagináveis, até mesmo comendo junto com bichos”.

Negligência e abuso financeiro são os crimes mais comuns cometidos contra os idosos em Montes Claros, na avaliação da profissional do Núcleo de Atendimento à Violência contra o Idoso. E os autores estão, na maioria das vezes, dentro da família.

A assistente social Cibele Freire Diniz Oliveira, há dez anos na presidência da Coordenadoria do Idoso e do Conselho Municipal do Idoso de Montes Claros, acredita que houve avanços nos últimos anos, mas que é preciso evoluir mais.

“Mas isso depende também dos idosos, porque nem sempre fazem valer os seus direitos. Muitos não aceitam serem idosos, em especial os que têm entre 60 e 70 anos. Sequer aceitam ficar em filas preferenciais”, conta Cibele.

O Disque 100 é o canal de denúncias contra violações contra a pessoa idosa. É sigiloso e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.