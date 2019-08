A imunização contra a raiva animal em cães e gatos da zona rural de Montes Claros será iniciada amanhã. A vacinação será dividida em três parte. Neste fim de semana, apenas os moradores de Lagoinha, Planalto, Antônio Olinto, Gameleira, Jardim Europa, Olhos D’água, Santa Rita, São João, Espigão, Jardim Alegre, Facela, Valentina, Cruzeiro do Sul, Mandacaru, Taquaril, Terra de Santa Cruz e Campos Elíseos devem levar seus animais a um dos 42 postos de vacinação.

No dia 25, a ação será em Samambaia, Chácara das Paineiras e Santa Bárbara. Em 1° setembro, Aparecida do Mundo Novo, São Pedro das Garças e Nova Esperança recebem a vacina.

Ao todo, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) espera vacinar 10 mil animais na zona rural. No último dia 3, 47.182 animais foram vacinados na área urbana do município – 1.217 a mais que em 2018.

De acordo com o CCZ, a vacinação se faz ainda mais importante neste ano, por ter sido encontrado, em 2018, no bairro Jaraguá, um morcego frugívoro (que se alimenta de frutas) com a virose da raiva, doença com alta letalidade. Além de obrigatória por lei, a imunização é importante para manter a doença sob controle.



CUIDADOS

Para evitar acidentes no percurso e na hora da vacinação, os cães devem ser levados com guias e coleiras próprias e os mais agressivos deverão usar focinheira. Já os gatos, dentro de caixas próprias para o transporte ou saco de linhagem.

Donos de animais ainda não imunizados podem levá-los à sede do CCZ (avenida Antônio Lafetá Rebelo, 1.371, bairro Santa Lúcia II). A vacina é gratuita. Mais informações: 2211-4400.