Montes Claros começa a vacinar nesta quarta-feira (7) pessoas com 43 anos ou mais contra a Covid-19. A imunização por idade tem acelerado desde a última semana. Segundo balanço divulgado pelo município, mais de 50 mil pessoas já receberam a primeira dose contra o novo coronavírus nos últimos 20 dias.

No total, a cidade bateu a marca de 150 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de 48 mil com a segunda. O avanço foi possível graças à entrega constante de mais imunizantes. Se o ritmo de chegada de doses continuar, a expectativa é a de que a cidade chegue aos 200 mil vacinados em poucos dias.

Na tarde de ontem, uma nova remessa de imunizantes chegou à região. São 56.526 doses distribuídas para a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS) e as Gerências Regionais de Saúde (GRS) de Januária e Pirapora.

A 29ª remessa contém doses da Pfizer, Janssen e AstraZeneca. Ela viabilizará a vacinação de 100% dos funcionários do sistema prisional e de pessoas privadas de liberdade.

A estimativa é a de que sejam contempladas 5.319 pessoas. A continuidade da campanha de vacinação também viabiliza a aplicação da primeira dose de vacina em mais 5.253 trabalhadores da limpeza urbana e que atuam no manejo de resíduos sólidos.

Esse novo carregamento vai ainda contemplar a imunização de 322 trabalhadores do sistema de transporte ferroviário, sendo 253 em Montes Claros e 69 em Pirapora. Outros 738 trabalhadores do setor industrial serão vacinados contra a Covid-19, bem como 785 caminhoneiros.



ENTREGA

O repasse das vacinas para os municípios será realizada nesta quarta-feira (7). Para Montes Claros, que possui a maior população do Norte de Minas, a Superintendência Regional de Saúde vai entregar 14.257 doses de imunizantes.

Os 25 municípios da Gerência Regional de Saúde de Januária vão receber 12.396 doses de vacinas e aos sete municípios que integram a área de atuação da GRS de Pirapora serão repassadas 5.201 doses.