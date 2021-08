A terça-feira começou com boas notícias para os jovens de 25 anos ou mais sem comorbidades em Montes Claros: a vacinação contra a Covid para essa faixa etária foi aberta. Por outro lado, o dia foi de frustração para quem buscava a dose de reforço da AstraZeneca. Apesar de o município divulgar que a imunização estava normal, quem foi aos pontos de aplicação não encontrou o imunizante.

A ampliação da campanha para os mais jovens foi possível após o município receber, nesta terça-feira, 9.504 doses de vacinas. Segundo a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, foram 4.764 doses da Pfizer e 4.740 da CoronaVac.

E foi justamente a falta da AstraZeneca que impediu a vacinação de pessoas que buscavam a segunda dose, de acordo com o município.

No entanto, moradores questionaram nas redes sociais o fato de que a Secretaria Municipal de Saúde havia afirmado que as doses para o reforço estavam reservadas e o complemento da imunização contra o novo coronavírus não seria comprometido.

“O município havia garantido que não faltaria a segunda dose, que estariam reservadas. Está desmentindo a ele mesmo quando diz que não recebeu as vacinas. É justamente por virem vinculadas é que não podia faltar. Possivelmente usaram as doses no mutirão confiando na reposição”, reclamou o jornalista Edmílson Guimarães, que deveria tomar o reforço ontem.

Em nota, a assessoria de comunicação do município disse que “não recebeu do governo do Estado a vacina AstraZeneca para aplicação da segunda dose”.

O texto diz ainda que a prefeitura já fez várias cobranças ao governo de Minas, que deu previsão de entrega ainda para esta semana. “Pedimos àqueles que estão no período de receber a segunda dose da AstraZeneca que aguardem a chegada de nova remessa”, informou o comunicado.



REMESSA

De acordo com a Superintendência Regional de Saúde, as vacinas entregues ontem aos 54 municípios que compõem a área da SRS Montes Claros têm a dose 2 da AstraZeneca referente à remessa que chegou em 24 de maio para dose 1. Portanto, as doses seriam carimbadas e o município já teria recebido o imunizante AstraZeneca para esta fase da imunização.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, por meio de nota, que não recebeu ofício do município sobre a demanda citada. Na 37ª remessa de vacinas entregues nesta terça-feira, as 10.250 doses da AstraZeneca foram destinadas à aplicação da segunda dose em pessoas que integravam o grupo prioritário da 21ª pauta.

Na ocasião (24/5), Montes Claros não recebeu vacinas da AstraZeneca e, sim, a primeira remessa de 2.340 doses da Pfizer destinadas à aplicação da primeira dose em gestantes e puérperas com comorbidades.

A previsão, segundo a SES, é a de que a 40ª remessa de vacinas, a ser entregue nesta semana, contemple para o Norte de Minas o envio de imunizantes da AstraZeneca, para aplicação da segunda dose.



JOVENS

“Estou muito aliviado com a primeira dose da vacina. Estou há dois anos em Montes Claros para estudar e sinto como uma proteção para evitar que algo pior aconteça. Minha família está toda no Mato Grosso e a saudade é bem grande. Com a vacina, fico mais tranquilo para logo ir visitar a minha família”, diz Caio Roberto Ribeiro, estudante de Engenharia de Sistemas na Unimontes.

“É momento de festejar! Eu estava ansiosa por esse momento e hoje me sinto feliz e protegida. Espero que passe logo e que, em breve, eu já esteja completamente imunizada com a segunda dose”, comemora Jocelaine Ferreira de França. Ela diz que “é muito importante estar imunizada, principalmente porque trabalha com o público no comércio durante todo o tempo”.