O Projeto de Extensão de Dança, desenvolvido pelo Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), realiza neste sábado (17) aula aberta de Dança Afro.

Será a partir das 11h, com o limite de 30 vagas para a comunidade em geral. A participação é gratuita.

A iniciativa integra o projeto “Ciclo de Debates sobre a Dança”, que visa promover novas oportunidades para exposição, troca de conhecimento e experiências sobre a dança como arte e fenômeno sociocultural.

As atividades serão orientadas pelo professor Emerson Sales, na sala de danças do Laboratório do Exercício, onde funciona a academia do campus-sede da Unimontes.

Podem participar pessoas com ou sem experiência em dança. A idade mínima é de 18 anos.

Para inscrição, é preciso apresentar o documento de identidade. O ideal é que a pessoa esteja com uma roupa apropriada para a prática de atividade física. A duração da aula é de 1h30.

As inscrições podem ser feitas por mensagem pelo Instagram da coordenadora, a professora Fernanda de Souza: @fernandinhamoc.

Mais informações pelo telefone (38) 3229-8290, no Laboratório do Exercício.