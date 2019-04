Moradores do bairro de Lourdes cobram uma solução para o caos no atendimento de saúde na região. Eles denunciam que, uma semana depois de um teto de gesso desabar na unidade de saúde do bairro, nenhuma medida fora tomada pela prefeitura para normalizar os atendimentos.

Antes divididos em dois blocos, os atendimentos, segundo eles, estão concentrados em apenas um, causando desconforto para os usuários.

O morador Cláudio Lopes, dono de um salão de beleza no bairro, denunciou que o acidente era previsível. Ele contou que havia um vazamento na caixa d’água, que provocou o desabamento do teto. “O problema havia sido detectado pela Secretaria Municipal de Saúde, que postergou a solução. Eles tinham conhecimento do vazamento. Há meses e meses que estava ocorrendo. A caixa fica entre o banheiro e o consultório”, afirmou Cláudio Lopes.

Ainda de acordo com o morador, integrantes da comunidade reivindicaram a reforma, mas a secretaria não atendia aos apelos. “Foi feito um paliativo. Eles sempre falam que vão reformar, mas ninguém sabe quando. Na hora que desabou, lá em cima estava como se fosse um rio”, lembrou, dizendo que o acidente não foi mais grave porque no momento não havia ninguém no consultório.

“Poderia ter causado um estrago muito grande. O consultório sempre é usado. Por sorte, naquela hora, não havia ninguém na sala. Quando o gesso caiu, eles cancelaram as consultas”, contou.

No dia do incidente, 10 de abril, a reportagem de O NORTE esteve no local, mas os funcionários negaram que tenha ocorrido o desabamento do teto. No entanto, nas redes sociais, os vídeos mostraram as dependências da unidade inundadas e pedaços de gesso no chão.

A reportagem fez imagens da unidade ontem, mostrando que sete cômodos estão interditados. As imagens dão indícios de que uma obra estaria sendo feita no local, porém, em ritmo lento, de acordo com um morador.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, houve o rompimento de um cano, e o problema está sendo solucionado. Quanto às reclamações dos moradores, a secretaria informou que não houve prejuízo, já que os moradores do São José voltaram a ser atendidos no próprio bairro e desafogaram o posto de Lourdes.