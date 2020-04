Até mesmo para quem pode pagar é difícil conseguir fazer o teste em Montes Claros. Um dos laboratórios de referência da cidade só vai ter o teste rápido disponível a partir de 13 de abril. Para fazê-lo, será necessário desembolsar R$ 180.

O biomédico Rilder Soares, assessor científico da empresa, explica que há três tipos de testes no mercado. A falta de kits é o grande problema, porque são testes de origem coreana, chinesa ou indiana e estão retidos nestes países porque não têm como ser transportados ao Brasil.

O mais eficaz é pela biologia molecular, que detecta três marcadores específicos do vírus, com mais agilidade e mostra o período de contato da pessoa com o vírus. A coleta é feita pela orofaringe ou nasofaringe e o período adequado para este exame ainda não foi definido, mas habitualmente é realizado quando a pessoa já apresenta os principais sintomas.

“Ele tem uma sensibilidade muito alta e vai ser interpretado como positivo se os três marcadores forem encontrados. É um pouco mais caro, em torno de R$ 280 para o consumidor final”, explica

Uma alternativa é o método de quimioluminescên-cia, feito pela coleta do sangue e com valor em torno de R$ 240. Assim como o primeiro, é mais demorado. O material é encaminhado ao laboratório de referência em Belo Horizonte.



TESTE RÁPIDO

O teste imunocromatográfico, também conhecido como teste do sabonete ou teste rápido, é o que será ofertado pelo laboratório em Montes Claros. Por meio dele é possível detectar o vírus após três dias de sintomatologia da doença.

“É mais acessível e feito através do sangue. Colhendo pela manhã o material, à tarde já é possível ter a interpretação do resultado. Nele, é possível ver como a doença está atuando no organismo ou se o paciente está na fase de recuperação. É eficaz, mas tem que ter cuidado com a procedência. Ele tem índice alto de falso positivo e falso negativo. Tem que ter um controle de qualidade ajustado e fornecedores regularizados pela Anvisa”, alerta o biomédico.

A realização do teste será feita com encaminhamento médico e, no caso de positivo, o resultado é comunicado ao município para auxiliar na quantificação dos casos e ações de combate.