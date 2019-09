Assim como em todo o país, o número de tentativas de suicídio entre jovens tem crescido em Montes Claros. Dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam que dos 234 casos notificados nos primeiros oito meses deste ano, 65 foram de pessoas entre 20 e 29 anos. O número é 44% maior se comparado com todo o ano de 2018, quando foram registrados 45 atentados contra a própria vida nessa faixa etária.

O médico psiquiatra Pedro Paulo Narciso Avelar afirma que é preciso “desconstruir” o preconceito de não pedir ajuda a psicólogos ou psiquiatras quando o assunto é a saúde mental.

“Procuramos ajuda quando temos dores pelo corpo. Por que não pedir ajuda quando estamos com o psicológico em conflito ou em crise? Não podemos sofrer sem falar com ninguém e ainda achar que a culpa é nossa. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda, mas de sabedoria”, diz o médico.



PRESSÃO

Para o especialista, diversos podem ser os fatores que têm levado os jovens a tentar o suicídio. “Alguns fatores apontam para este crescimento, dentre os quais a crise financeira, política, social, insegurança, incertezas, orientação sexual, pressões familiares, da sociedade e da própria pessoa para ser bem-sucedida. Estudos apontam que essa faixa etária absorve mais os impactos das pressões, da transição da adolescência para a fase adulta, inseguranças, mercado de trabalho e a cobrança para serem pessoas de destaque na sociedade”, alerta.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ressaltou ainda, durante a divulgação do “Setembro Amarelo”, que os jovens brasileiros – que estão entre os que passam mais tempo conectados à internet – têm dificuldade para lidar com a confusão entre o mundo on-line e as exigências e frustrações cotidianas.

Para Mandetta, isso gera ansiedade e enfraquece vínculos sociais. Ele disse que o alcance e imediatismo das redes sociais podem potencializar questões que sempre causaram mal-estar entre os jovens, como o bullying.



AÇÕES

Em todo o país, ações são realizadas durante o “Setembro Amarelo”, o mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Em Montes Claros, a Unimontes organiza várias intervenções, mas o cronograma ainda não foi divulgado. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o Brasil é o país com maior percentual de depressão – presente em 36% das vítimas de suicídio – na América Latina.

*Com Agência Brasil