Domingo é dia de estrategistas entrarem em campo, ou melhor, assumirem o tabuleiro para participar do primeiro Campeonato de Xadrez Solidário de Montes Claros na modalidade presencial.

Além de disputarem o título de campeão e mais de R$ 1 mil em prêmios, eles irão ajudar instituições filantrópicas da cidade.

Os alimentos arrecadados durante a inscrição – 1kg de produto não perecível – serão doados a entidades ainda a serem definidas.

O torneio, realizado pelo “Clube de Xadrez na Estrada Real”, irá acontecer no próximo domingo, às 14h, no Shopping Ibituruna.

“Tem muito tempo que a gente não se encontra. Será um torneio para rever os amigos, confraternizar e mostrar que o xadrez é um jogo que não te limita. Vai ter gente de todas as idades jogando: homens contra mulheres, crianças contra adultos. É um esporte saudável e democrático, sem limites de faixa etária ou gênero”, afirma Daniela Santos Silveira Queiroz, fundadora do clube que nasceu em setembro do ano passado.

“Montes Claros é uma terra de enxadristas. A tradição existe desde a década de 1960, e já teve até um clube que contou com participação e ajuda da prefeitura, fechado em 2008”, lembra Daniela. Segundo ela, o destaque da época é Geraldo Brandão, que estimulou várias gerações a jogarem xadrez.



TORNEIO

Apesar da necessidade de silêncio e concentração, o evento irá acontecer em um ambiente divertido, destaca o idealizador do torneio, Mateus Martins Menezes Rodrigues, diretor do Shopping Ibituruna.

“Estamos sempre focados em proporcionar diversão e entretenimento para os nossos clientes. E o xadrez é um esporte com essas características. Por isto, a nossa intenção é fomentar cada vez mais o esporte na cidade usando o nosso estabelecimento”, destaca.

Até o momento, 50 pessoas já se inscreveram. Mas Daniela Queiroz espera que esse número aumente.



PERSONALIDADE

Minas já ganhou destaque nesse esporte com o mestre internacional em xadrez belo-horizontino Roberto Júnior Brito Molina, detentor de vários títulos.

E ele estará em Montes Claros para participar do concurso. Dará uma breve pausa no torneio que está sendo realizado em Cuiabá, considerado o mais importante do país.

“Espero fazer boas partidas e buscar o título. Agora que os torneios estão voltando, participar cria uma espécie de aquecimento para o outro”, afirma o craque.

Para Molina, é muito importante atrair pessoas novas para o esporte. “Jogar em casa é melhor. Além de ajudar a promover o xadrez na região e na cidade que moro. Vivemos o boom on-line por causa da pandemia, mas agora precisamos nos consolidar também no presencial. Por isto vou jogar”, afirma.



NOVATOS

O estudante e principiante Antony Gabriel Fernandes de Sá, de 14 anos, começou a jogar em janeiro deste ano e conta que o entusiasmo pelo xadrez começou ao assistir uma série da TV. “Assisti a série o ‘Gambito da Rainha’ e me apaixonei. Fui pesquisar sobre o esporte e logo depois comecei”, diz.

Ele conta que a expectativa para o primeiro torneio é alta, mas sabe que perder faz parte. “O foco é conhecer os adversários, pois nunca joguei presencialmente. Jogo muito on-line e ganho algumas. Quero sair bem e com uma colocação boa”, afirma.



INSCRIÇÕES

Os interessados em participar do torneio podem se inscrever até sábado à tarde. Basta enviar um Pix no valor de R$ 30 (mais doação de alimento) para clubedexadreznaestradareal@hotmail.com e enviar o comprovante para esse mesmo e-mail, escrevendo no assunto “Comprovante de inscrição”.