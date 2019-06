Na Semana do Meio Ambiente, os moradores dos bairros Independência e Vila Real se mobilizaram e voltaram a cobrar uma posição da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) sobre o despejo de esgoto em cursos d’água das comunidades. Mesmo depois de ser multada em R$ 100 mil por jogar esgoto na Lagoa do Interlagos, o problema voltou a se repetir e agora a companhia pode ter o contrato de concessão com o município rompido.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros, Paulo Ribeiro, os problemas de esgoto com a Copasa são recorrentes, o que levará a uma análise no Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (Codema), que definirá o futuro da concessão de água e esgoto na cidade.

“Na última semana, dois pontos no Córrego do Carrapato, nos bairros Morada do Parque e Morada do Sol, tiveram esse mesmo problema da Lagoa Interlagos. Formamos uma comissão para realizar o acompanhamento dos serviços, controle e análise dos casos pelo Codema. Algumas normas no contrato de concessão com a Copasa foram modificadas, havendo a possibilidade de rompimento de contrato com a empresa, modificando o cenário da prestação de serviços com o município”, disse Ribeiro.

No início de maio, os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente constataram o rompimento de um interceptor da Copasa, tendo todo o efluente líquido carreado para o Lago Norte Interlagos. Na ocasião, a companhia, além de multada, teve o prazo estipulado em 48 horas para sanar o problema, que voltou nesta semana.

“Era uma rede que se rompeu e não foram tomadas as devidas providências. Pensamos que o problema havia sido resolvido e recebemos uma segunda denúncia dos moradores de que o problema persistia. Voltamos ao local para cobrar uma solução”, contou a vereadora Neia do Criança Feliz (PSDC).

MULTAS RECORRENTES

De acordo com o órgão, a Copasa já havia sido multada no mês passado em R$ 50 mil, por despejar efluentes e resíduos orgânicos causadores de degradação ambiental na lagoa, além de multa do mesmo valor por causar danos ao meio ambiente. Ainda de acordo com a secretaria, ao todo, a Copasa foi multada por seis vezes nos últimos 30 dias.

O aposentado Geraldo Monção, que pratica caminhada em volta da lagoa, foi um dos moradores que perceberam que havia algo errado no espelho d’água. “O mau cheiro estava muito grande e a água tinha uma coloração diferente”.

Problemas com a empresa têm sido recorrentes, como a chegada de água barrenta na casa dos moradores, como O NORTE denunciou em edições anteriores.

A Copasa informou que “o rompimento de interceptor no Lago Norte (Pampulha/Interlagos) ocorreu há cerca de 30 dias e foi decorrente de entupimento da rede de esgoto devido ao mau uso. Para amenizar a situação, a Copasa construiu duas caixas de retenção dos sólidos visando evitar novos entupimentos. Daquela data até hoje (ontem), ão houve novas ocorrências”.