O Hemocentro de Montes Claros divulgou alerta sobre o baixo estoque de sangue, principalmente os do tipo O Negativo e O Positivo. O banco de sangue registra procura por menos de 70% do número de doadores. A preocupação dobra com a aproximação do feriadão da Semana dos Professores, em que muitos viajam e o risco de acidentes aumenta.

O Hemominas é responsável pela coleta de sangue para atender 38 hospitais de 26 municípios do Norte de Minas, em uma área com 2 milhões de habitantes.

Segundo a instituição, um dos possíveis motivos para a queda de doadores é a vacinação contra o sarampo, que impede a doação por quatro semanas. Nesse sentido, é importante que a doação de sangue ocorra antes da vacinação.

“Muitas caravanas de doadores, que vêm de outras cidades, estão sendo canceladas por falta de transporte. Também tivemos um longo período em que as pessoas pegaram virose e isso impede a doação”, pontua Rosana Silva, responsável pela captação de doadores do Hemocentro.

UNIVERSAIS

Todos os tipos sanguíneos são importantes, mas O Negativo e O Positivo são essenciais, uma vez que são universais. O Negativo pode ser transfundido em qualquer pessoa e, por isso, é um dos mais usados pelos hospitais em situação de emergência. Entre os beneficiados estão vítimas de acidentes, transplantados e pacientes com problemas de coagulação. Além disso, o O Negativo é receptor único, o que significa que só pode receber desse tipo sanguíneo.

COLABORE

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Os homens devem ter doado há mais de 60 dias e, as mulheres, há mais de 90, não podem estar grávidas nem amamentando. A doação pode ser agendada pelo Disque 155.

SAIBA MAIS

Cada doação salva 4 vidas

A Fundação Hemominas reforça a informação de que os 450 mililitros de sangue retirados a cada doação podem salvar a vida de até quatro pessoas. A doação é totalmente segura, não havendo qualquer risco para quem doa. Todo o material usado para a coleta de sangue, como agulha e cateteres, é individual, descartável, apirogênico (não causa febre) e estéril. A coleta do sangue é bem rápida: leva de 8 a 12 minutos.