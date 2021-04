Quem nunca tomou um sorvete, de preferência um triplo na taça de vidro, ao lado da família ou dos amigos nas sorveterias Doçura, points no centro de Montes Claros? Com quase meio século de história na cidade, é difícil encontrar alguém que nunca tenha dado uma paradinha no espaço para se refrescar do calor da cidade.

Daniel Souza Martins, que administra o negócio criado pelo pai, Geraldo Rafael Souza, é que vai nos contar um pouco sobre essa história. Ele diz que antes da Doçura, seu Geraldo criou, em 1972, a Espumone, a primeira sorveteria da família.

Daniel brinca que nasceu dentro da loja. Nunca exerceu outra atividade e que os clientes que começaram a frequentar o local quando criança hoje levam os filhos para provar da guloseima. “Prezamos pelo bom atendimento e não descuidamos da qualidade. O preço faz toda a diferença e jamais deixamos de focar na qualidade do produto”, diz.

Para não deixar de oferecer o produto durante a pandemia, a sorveteria investiu ainda mais no serviço de delivery. “Já tem alguns anos que entregamos, mas dedicamos mais a essa área na pandemia. Estamos em todos os apps disponíveis na cidade e em um app próprio”, conta Daniel.

Além disso, a variedade e qualidade dos sorvetes são sempre acompanhados para atender uma clientela cada dia mais exigente, segundo o empresário. Daniel destaca que o diferencial do negócio para se manter por tantos anos é estar atento às tendências e novidades e buscar oferecer diferenciais para a sorveteria.

“Penso ser o carinho que temos com a empresa. Isso gera uma preocupação com todos os aspectos: qualidade, atendimento, higiene, dentre outros”, diz o empresário, que conta com 20 funcionários.

SUCESSO

Um dos destaques da Doçura é o Cascão, pela tradição e pelo sabor. “O de brigadeiro, abacaxi ao vinho e o ninho trufado são boas pedidas”, indica. Eles podem compor uma taça com três bolas que é de dar água na boca.

E atento às novidades e demandas do mercado, apesar da pandemia, a Doçura agora atende também os animais de estimação dos clientes. A família Souza acaba de lançar o Pet-ice, sorvete para cachorro. Mas isso é assunto para uma nova conversa.