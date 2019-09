O Sindicato Rural de Montes Claros realiza hoje, às 17h, um seminário sobre a “Qualidade de Forrageiras” com objetivo de fomentar a pecuária sustentável, através da produção de palma forrageira para o semiárido do Norte de Minas. O evento será realizado no Parque de Exposições João Alencar Athayde.

A palma forrageira está classificada na categoria de plantas chamadas suculentas, ou seja, são aquelas nas quais a raiz, o talo ou as folhas foram engrossados para permitir o armazenamento de água em quantidades muito maiores que nas plantas normais.

Durante o seminário, diversas palestras serão ministradas, como a qualidade das sementes forrageiras e as parcerias realizadas entre a Faeng e com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa).

