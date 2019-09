A concessionária Eco135 realizará nesta terça-feira (24) um simulado de acidente em Montes Claros. A ação será feita na Rodovia Guimarães Rosa, a BR-135, em frente ao Posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Será feito um exercício que envolverá produto considerado perigoso nas rodovias. A Eco é a organizadora e também responsável pela via, onde há meses tem feito obras de pavimentação e construção de balanças. O início da simulação está previsto para às 12h, no km 375. Estarão em mobilização as equipes da Polícia Rodoviária, Enseg, DEER-MG e a Transportadora D’Angelis, além da própria concessionária.

De acordo com a Eco135, a simulação será feita da seguinte forma: haverá um carro de passeio, com três ocupantes que colidirá com uma carreta de tanque transportando etanol. Após a batida, o motorista do veículo ficará preso às ferragens em estado grave e os outros integrantes terão ferimentos leves.

O caminhoneiro não sofrerá danos. A ideia é produzir uma cena real, onde um veículo de sucata será usado para recorte e socorro das vítimas. 35 profissionais e 7 veículos de apoio estarão na encenação. Para não alterar o tráfego na rodovia, o local será sinalizado.