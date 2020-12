Lojistas do Shopping Popular de Montes Claros temem o fechamento do espaço durante o período do Natal, que seria o de maior movimento e propício para amenizarem os prejuízos sofridos durante a pandemia. A insegurança é decorrente da falta de alvará do local, expedido pelo Corpo de Bombeiros, e da decisão do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Prevmoc), responsável pelo espaço, que cada comerciante deve fazer o curso de brigadistas até o próximo dia 16 para conseguir o documento.

Caso não o façam dentro do prazo, há o risco de o centro de compras ser fechado pela administração.

De acordo com os comerciantes, o shopping teve todo o tempo para se adequar e, nos últimos três anos, não se movimentou para regularizar as situações exigidas pela corporação.

O shopping apresenta situações de risco. A bomba de água no térreo do prédio está quebrada, faltam extintores de incêndio e os que existem estão com o lacre rompido. As placas de indicação do alarme de incêndio também estão quebradas, os banheiros estão fechados para uso externo e funcionam precariamente para os lojistas.

Isaque Leal pontua que, a princípio, houve resistência dos lojistas, mas eles cederam porque não havia alternativa. “Eles precisavam de pelo menos 60 pessoas para fazer o curso. Como o Prevmoc não dispõe dessa quantidade de funcionários no setor de limpeza e de segurança, completaram com os lojistas. Não tivemos escolha. O curso em si não é o problema. A questão é como eles decidiram isso, em cima da hora e nos deixando em insegurança”, diz Isaque.

O lojista acrescenta que o curso está em andamento e tem aulas presenciais e on-line. Ciente de que está fazendo a sua parte, Isaque diz que todas as decisões tomadas por esta administração têm sido em desfavor dos lojistas.

“Nos últimos três anos, nunca conseguimos trabalhar um mês de dezembro completo. Sempre tem alguma irregularidade e o prejuízo é nosso. Quero ver se eles vão cumprir com a parte deles, que é a de consertar as instalações dentro do prazo”.

PREJUÍZO

Para o lojista J. O., a recuperação do prejuízo está longe de acontecer. Com a dedicação ao curso, as vendas estarão prejudicadas e o shopping não oferta sequer a internet para lojistas, apesar da propaganda da prefeitura de que haveria internet gratuita em espaços públicos.

“Cada uma está se virando como pode. Todo dia inventam alguma coisa e fazem uma ameaça velada. Eles não fazem a manutenção. O elevador funciona um dia, fica três meses sem funcionar, e inibe as pessoas de irem até os últimos pisos. Ficamos muito tempo fechados por causa da pandemia e, quando reabrem, criam situações para nos atrapalhar. Percebo que não há interesse em solucionar, mas em criar problemas”.

Até o fechamento da edição, o presidente da Prevmoc, Eustáquio Saraiva, não foi encontrado para falar sobre o assunto. De acordo com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, atualmente a edificação encontra-se notificada (advertência escrita).

O Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico está em processo de regularização e é preciso que o sistema esteja em perfeitas condições de manutenção e conservação e prontos para o uso.

“Durante a vistoria de fiscalização foram encontrados erros nas medidas de segurança contra incêndio e pânico da edifica-ção, como iluminação e sinalização de emergência, seja pela ausência ou má colocação”, diz a corporação em nota.