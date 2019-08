A manhã deste sábado será mais animada para as crianças especiais que frequentarem a Sessão Azul, no Cinemais do Montes Claros Shopping. Às 11h, haverá a sessão adaptada para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias.

Durante toda a exibição, o cinema ficará com som mais baixo, luz levemente acesa e toda a plateia poderá andar, falar e cantar à vontade. As sessões contam ainda com apoio de profissionais voluntários.

A Sessão Azul acontece ao longo do ano em cinemas de várias cidades, com apoio de ONGs, clínicas especializadas e associações de pais ligadas ao autismo.

O projeto foi criado pelas psicólogas Carolina Salviano, Bruna Manta e pelo gerente de projetos de tecnologia da informação Leonardo Cardoso em 2015. O propósito é ambientar crianças com distúrbios sensoriais e as famílias em sessões de cinema adaptadas, de forma que essa atividade seja uma extensão do trabalho terapêutico realizado com os pequenos, aumentando o engajamento dos pais no processo de tratamento.

A Sessão Azul é uma iniciativa gerida pela CapaciTEAutismo Entretenimento e conta com patrocínio de shoppings, parcerias de ONGs e instituições voltadas para o autismo.

Quando há a opção de mais de um filme com temática infantil em versão dublada, a instituição faz uma enquete no site, com ao menos duas opções, para que o público escolha qual filme será exibido.

Na sessão deste sábado estará em cartaz “O Rei Leão”, refilmagem do clássico da Disney de 1994.

A venda dos ingressos começa nesta quinta-feira (15) e todos pagam meia entrada. Valores e informações no site cinemais.com.br ou pelo telefone (38) 3214-1036.