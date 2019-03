“Se alguém quiser me dar prejuízo, eu dou o grito”, garante Antônia Ruas Soares, de 75 anos. Ela foi uma das idosas que participou ontem de uma ação do Procon Municipal para comemorar o Dia Mundial do Consumidor, celebrado amanhã. A intervenção foi voltada para o público da terceira idade, considerado com forte poder de compra, grande protagonismo e, consequentemente, papel de multiplicador.

Dona Antônia, por exemplo, conta que faz questão de ir ao supermercado sem acompanhante porque, além de se considerar apta, julga escolher bem os produtos e saber fazer as compras.

O Procon levou 35 participantes do projeto Vida Plena e Vivência Solidária, da Legião da Boa Vontade (LBV), para a praça Doutor Carlos e depois para uma “visita guiada” a dois supermercados da cidade. No primeiro, foram impedidos de entrar, mas a ação foi concluída em outro centro de compras de Montes Claros.

A assistente social da LBV, Fernanda Gomes Farias, explicou que a ideia da parceria com o Procon surgiu porque até então o trabalho com os idosos com relação aos direitos do consumidor eram realizados apenas nas oficinas de cidadania, com ênfase no consumo consciente, no direito do consumidor voltado para a pessoa idosa.

“Esse ano, para colocar isso em prática, porque os nossos idosos têm o poder de protagonismo, de autonomia, resolvemos fazer esse movimento em praça pública e nos supermercados”, afirma. Para Fernanda, o trabalho de campo “potencializa o efeito multiplicador dos idosos junto aos vizinhos, netos, enfim, com a família e comunidade inteiras”.

Morador do bairro Independência, Tadeu Ismael da Silva, de 74 anos, ouviu atentamente a fala dos integrantes do Procon. Disse que há mais de um ano participa das atividades relacionadas à terceira idade. “Essa é uma das ações mais significativas, porque os idosos têm pensões, aposentadorias e, consequentemente, poder de compra”.

Revelou que, além de fazer pesquisa de preço, fica sempre de olho nas informações do conteúdo dos produtos. “Aproveito minha experiência, porque durante muitos anos trabalhei no comércio”.

PROTEÇÃO

O advogado Alexandre Augusto Pereira Braga, coordenador Executivo do Procon, lembrou que o Dia Mundial do Consumidor foi criado justamente para resguardar os direitos e deveres dos consumidores. “Faz todo o sentido direcionar o foco da data aos idosos”. Frisou que o consumidor, sobretudo da terceira idade, “está mais exigente e ciente de seus direitos e o Código de Defesa do Consumidor possui papel relevante nesse contexto, na verdade uma arma na defesa da cidadania”.

O coordenador estava acompanhado dos agentes fiscais Carlos Tiago e Wagner Ribeiro, que falaram ao grupo que as empresas expõem seus produtos de modo a induzir os idosos, razão pela qual o grupo precisa não ceder à impulsividade, chamando atenção à necessidade de verificarem não apenas o prazo de validade, como também acompanharem nos caixas a leitura do código de barras.

“A visita guiada consiste em fazer uma ponte entre fornecedor e o consumidor, porque, no caso específico dos supermercados, é comum preços diferenciados nas prateleiras e nos caixas”, explica Alexandre Braga.

Apesar de não ter chegado à terceira idade, José Selvino, de 51 anos, louvou a visita acompanhada porque sempre precisa de ajuda, pois não sabe ler e escrever. Morador da comunidade rural de Pentáurea, confessa que a falta de leitura dificulta principalmente a conferência do prazo de validade dos produtos.