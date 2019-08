Montes Claros abrigará, de 26 a 30 deste mês, a 4ª Semana da Inovação e Empreendedorismo, realizada pela Fundetec, em parceria com o Sebrae e instituições de ensino do município e do Norte de Minas.

Funorte e Fasi terão programação específica, de 28 a 30, na Funorte Campus Shopping, com inscrições gratuitas e limitadas a 40 participantes por atividade.

O objetivo é fortalecer o potencial econômico e social da região, debatendo a inovação tecnológica e o estímulo à geração de oportunidades de negócios. As instituições de ensino vão oferecer ampla programação, com palestras, workshops e debates.

“A Funorte e a Fasi terão programação aberta à comunidade acadêmica e demais interessados em empreendedorismo e inovação”, diz Marcus Caldeira, do Centro de Empreendedorismo e Inovação da Funorte.

As inscrições podem ser feitas na recepção do Campus Funorte Shopping e no site www.sympla.com.br. Será oferecido certificado aos participantes, conforme a carga horária da atividade. Mais informações com o professor Marcus Caldeira: (38) 99902-0503 ou marcus.caldeira@funorte.edu.br.



NA FUNORTE

Dia 28 – Minicurso: As possibilidades da fotografia na atualidade – Profa. Lidiane Silva – 14h às 16h.

Dia 29 – Palestra: Atualização profissional – como se tornar o profissional que o mercado precisa – Prof. Alexandre Sacchetto – 14h às 16h.

Dia 30 – Minicurso: Compliance trabalhista – Prof. Marcelo Palma de Brito – 14h às 18h.

– Palestra: Mercado de capitais – Aprenda os fundamentos do mercado – Prof. Aroldo Rodrigues – 16h às 18h.

– Palestra: Noções de Marketing Digital – Profa. Ana Carolina Rametta – 14h às 16h.

– Palestra: IOT – Internet das Coisas – Prof. Aristóteles Ramon Dias – 16h às 18h.