Dentro da proposta de ampliar os espaços e tornar mais digno o trabalho dos advogados, a 11ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio do presidente André Crisóstomo, reeleito para o segundo mandato, inaugurou a Sala do Advogado na Delegacia de Plantão de Montes Claros.

Situada em um prédio antigo na rua Dr. Veloso, no Centro da cidade, a delegacia é a única que funciona 24 horas, com alta demanda e limitações estruturais.

“Agora, o advogado terá um lugar onde vai poder aguardar o desenrolar dos procedimentos criminais. Nem sempre o preso chega imediatamente e o advogado vai ter condição de trabalhar com dignidade neste período de espera”, declara o presidente da OAB em Montes Claros.

O prédio pertence ao Estado e a manutenção do local está em harmonia com a Polícia Civil e a OAB. A sala conta com computador e internet que será compartilhada com a Polícia Militar, com o objetivo de agilizar as ocorrências.

“A situação mais complexa hoje é a chegada do preso à delegacia. Depois do flagrante até o momento em que ele chega até a delegacia, às vezes, é um pouco demorado. Com essa nova situação, de não ter que levar o preso até outro local para fazer o BO, vamos conseguir maior celeridade”, acrescenta Crisóstomo.

De acordo com o advogado, há intenção de estender a criação de novas salas onde houver necessidade. “Ainda temos alguns pontos para tratar dentro dessa mesma questão. Estamos finalizando uma sala no presídio Alvorada, que está pronta para uso, mas ainda falta o reboco. O advogado tem direito de se comunicar reservadamente com o cliente e a privacidade é um direito assegurado”, pontua.



UNIÃO

O presidente da OAB reforçou a necessidade de aproximação entre os entes envolvidos no processo. “Conversei com o delegado Jurandir Rodrigues sobre esse tratamento em relação aos advogados, que deve ser com urbanidade e respeito. Ele, em discurso posterior, se comprometeu a dispensar atenção para que alcancemos a formação da família jurídica, que é tão desejada por todos”, reforçou Crisóstomo.



COMPARTILHAMENTO

A OAB disponibiliza aos cerca de 3 mil profissionais do Direito de Montes Claros o Escritório Compartilhado, que funciona próximo ao Ministério Público e tem uma estrutura gratuita disponível em horário comercial. Para utilizar o espaço, basta agendar o horário pelo site do órgão.