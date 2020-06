O São João este ano não será tão colorido, com fogueira e repleto de comidas típicas da época. A pandemia de coronavírus impôs uma restrição a uma das festas mais queridas do brasieiros e também dos mineiros. Mas nem por isso o tradicional grupo de quadrilha junina de Montes Claros, o Arraiá do Pequizá, jogou água na fogueira. Os integrantes substituíram as danças festivas por uma campanha de agasalhos, uma ação de solidariedade e cuidado com a população mais carente.

Os ensaios geralmente começam 12 meses antes do período junino. Porém, neste ano, devido à determinação de isolamento social, a preparação foi interrompida no final de fevereiro. De acordo com Rafael Borges, um dos fundadores do Arraiá do Pequizá e coordenador do grupo, a decisão para arrecadar agasalhos surgiu após a situação atual que o Brasil enfrenta. Muitas pessoas morreram por Covid-19 e outras perderam o emprego, aumentando ainda mais a crise financeira do país.

“Nossa cidade possui um grande número de população de rua e famílias que até têm um teto para morar, mas são carentes de tudo. Vamos usar o nome do Pequizá para ajudar outras pessoas. Além da campanha de agasalho, iremos promover uma ação para arrecadar alimentos”, pontua Rafael.

CAMPANHA

O Arraiá do Pequizá está recolhendo roupas, cobertores, calças e blusas de frio. Ainda não foi decidido para qual comunidade as doações serão destinadas. O grupo vai avaliar as regiões mais necessitadas. Quem quiser contribuir com alguma coisa pode entrar em contato pelo telefone (38) 99175-4230.

PEQUIZÁ

Há pelo menos 18 anos, o Arraiá do Pequizá resgata a tradição dos festejos juninos, com apresentação de danças, levando o nome de Montes Claros para as maiores competições nacionais na categoria.

Em Belo Horizonte, o Arraiá do Pequizá é pentacampeão na disputa que reúne grupos de dança de todo o Estado no Arraial de Belô. Anualmente, o Pequizá transforma assuntos que são discutidos na sociedade em dança e, de um jeito lúdico, conta histórias que fazem ou fizeram parte das pessoas – como a tragédia de Mariana, estiagem no Norte de Minas, lavadeiras, dentre outros.