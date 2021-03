Ruas desertas, estabelecimentos fechados e uma cidade cumprindo o toque de recolher. Esse foi o cenário de Montes Claros na noite de quarta-feira (3), primeira após a prefeitura decretar restrições mais rígidas contra o novo coronavírus.

Após as 20h30, ninguém poderia estar nas ruas, a pé ou de carro, e o comércio deveria estar totalmente fechado, com exceção apenas para farmácias e quem trabalha em setores considerados essenciais.

Para garantir que o decreto 4.181 fosse cumprido, as forças de segurança realizaram uma operação em várias regiões da cidade. Guarda Municipal, MCTrans e a Polícia Militar montaram barreiras no cruzamento das avenidas Deputado Esteves Rodrigues com Mestra Fininha, local de grande fluxo de automóveis e motocicletas na cidade.

A operação também aconteceu em vários bairros, com a atuação de 300 profissionais, divididos entre efetivos da PM, da Guarda Municipal e diversas secretarias do município.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Wagner Lopes, o objetivo da operação é intensificar o cumprimento dos decretos municipais contra a Covid-19. “O toque de recolher começa às 20h30 e a orientação é que as pessoas fiquem em casa. Os hospitais estão lotados e sem a capacidade de atender novos casos. Serão 20 dias de decreto e só podem circular os casos excepcionais, descritos no decreto”, explica.



NOTIFICAÇÕES

Ainda segundo o comandante, mais de 80 estabelecimentos foram notificados no primeiro dia da operação e um supermercado, que de forma recorrente vem descumprindo os decretos municipais, foi multado em R$ 9.160. No local, clientes foram flagrados comprando bebidas alcoólicas, o que é proibido pelo novo decreto. Três motocicletas foram apreendidas porque estavam com a documentação irregular.

A medida restritiva vale até 22 de março. Mas o prefeito Humberto Souto afirmou que não descarta a possibilidade de fechar completamente a cidade (lockdown) se os índices de Covid-19 não retrocederem e a população não respeitar o decreto que entrou em vigor nesta quarta-feira.

Parques, academias de ginástica e ao ar livre não poderão funcionar. Clubes recreativos e de serviços, casas de festas e eventos, shows artísticos e musicais e práticas de esportes coletivos também estão proibidos, inclusive a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento comercial.