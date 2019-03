Há meses moradores do bairro Santa Rita I, em Montes Claros, não sabem o que é poder aproveitar a praça Idalina de Alvarenga, também conhecida como praça do Clarindo Lopes. O espaço está tomado pelo mato, com entulhos acumulados, inúmeros pontos de água parada e com vários postes com lâmpadas queimadas.

Há muito o local não é bem cuidado, mas a prefeitura conseguiu piorar o que não era bom. No ano passado, mandou equipes para iniciar uma obra na praça. A área teve o piso e canteiros quebrados e, logo depois, os trabalhos foram suspensos.

Quem passa pela praça se depara com um cenário que não condiz com o de um espaço de lazer. A única quadra que poderia ser usada pelas crianças está quebrada, sem qualquer condição de utilização.

De acordo com o aposentado Josafá Rodrigues da Silva, morador do bairro há 58 anos, a obra está parada desde o ano passado. Segundo ele, a prefeitura alega que não tem material para finalizar a intervenção.

“A quadra foi quebrada, há bastante entulho e mato para capinar. Os pedreiros estão com vergonha porque não têm o material disponível para continuar a obra”, conta. Ainda de acordo com Josafá, não há um lugar seguro para sentar na praça, sem falar na escuridão durante a noite.

E se a maioria dos postes está sem lâmpada, um deles, ao contrário, fica ligado 24 horas, desperdiçando energia que é paga com o dinheiro da população.

A moradora Jennifer Aparecida, que mudou recentemente para o bairro, disse que é impossível levar o filho para brincar na praça. “Acho perigoso à noite. Está escuro e o mato tomou conta. Até os brinquedos precisam de reforma. É triste a gente mudar para o bairro com uma praça tão grande e abandonada”, lamenta.

O parlamentar Elair Gomes (MDB) lamenta o abandono e diz que destinou R$ 80 mil para a praça Idalina de Alvarenga, por meio de emendas parlamentares impositivas ao Orçamento Executivo para 2018. “O espaço estava ruim e quebraram para reformar, mas ficou ainda pior porque a obra está parada e já são pelo menos seis meses sem praça”, ressalta o vereador. A Prefeitura de Montes Claros não se manifestou.