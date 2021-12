Montes-clarenses que receberam a dose única da Janssen há pelo menos cinco meses já podem tomar o reforço, conforme nova orientação do Ministério da Saúde. O município recebeu 910 doses dessa marca e começa a aplicá-las nesta terça-feira (14) nas unidades de saúde dos bairros Delfino Magalhães, Esplanada, Maracanã, Santa Lúcia e Santos Reis, das 8h às 17h.

Esse imunizante foi aplicado em 7.999 moradores – ou seja, a remessa não atende nem a 10% do público. A expectativa é a de que o Estado receba mais 323.800 doses desse imunizante nesta terça-feira, segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda (13) na Cidade Administrativa, em BH.

Conforme o titular da pasta, o quantitativo, somado às mais de 66 mil unidades já recebidas pelo Estado em dezembro, será responsável por abranger 80% do público vacinado com o imunizante.

Em Minas, 493.487 pessoas que tomaram a Janssen devem voltar aos postos de saúde para receber a segunda aplicação. “Todos que tomaram essa vacina de dois a seis meses têm que tomar a segunda dose. E depois de cinco meses, vai receber a Pfizer como reforço”, diz Baccheretti, que informa ainda que as doses recebidas serão distribuídas aos municípios de forma imediata.

“A gente consegue amanhã (hoje) distribuir para o Estado e atingirmos essa população. O restante que falta devemos receber ainda esse mês. Essas doses foram liberadas de forma paulatina pelo governo federal, e a gente consegue então acelerar o reforço do imunizante”, afirma.



CONTROLE

Fábio Baccheretti garante que a pandemia está controlada em Minas. No entanto, diante da circulação da variante Ômicron no país, o gestor chama a atenção da população para a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e a aplicação do reforço.

“Hoje, a pandemia está controlada. Nós temos uma transmissão baixa. Nosso indicador de incidência é muito mais baixo do que o da Europa. Estamos em níveis anteriores a abril do ano passado, antes de ter a primeira aceleração”, explica.

No entanto, ele ressalta que precisamos aprender com o que a Europa passou. “Quem não tomou seu reforço, deve buscá-lo de forma imediata, para quando chegar o período sazonal, que é de fevereiro a março, a gente não tenha essa capacidade de replicação do vírus”.

Intervalo menor

Minas pode diminuir o intervalo do reforço contra a Covid-19 (terceira dose) de cinco para quatro meses por conta da chegada da variante Ômicron ao Brasil e, possivelmente, ao Estado. Quatro casos da mutação são investigados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Diante da iminente circulação da cepa no território, a pasta irá realizar, nesta semana, uma campanha para incentivar a população para receber a segunda dose e o reforço.

“Os estudos demonstram que se tiver a dose de reforço, a chance de a Ômicron causar um caso grave cai muito”, afirma o secretário Fábio Baccheretti.

Segundo o gestor da SES, já existe a discussão para reduzir o intervalo da terceira dose, que atualmente é administrada cinco meses após a pessoa completar o esquema vacinal.

“Se confirmarmos que a Ômicron tem um efeito muito diferente com o reforço, em relação a apenas duas doses, talvez essa decisão seja tomada em nível estadual sem esperar pelo Ministério da Saúde”, completa.

Além disso, o secretário afirma que há a possibilidade de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar, nesta semana, a imunização das crianças.

“Expectativa nossa é a de que no dia 18 a Anvisa libere a vacina para população de 5 a 11 anos e, em janeiro, a gente receba essa vacina. É nossa expectativa em conversa com o Ministério da Saúde”, diz o secretário.

De acordo com o Vacinômetro, painel de monitoramento da SES, 91,3% da população mineira acima dos 12 anos já foi imunizada. Em relação à segunda dose, a cobertura é de 81,7%.

Em Montes Claros, o índice para a primeira dose é o mesmo do Estado. Já a segunda foi aplicada em um percentual menor (77,2%).