Comerciantes estão otimistas com as vendas durante a Quaresma neste ano. A expectativa é de aumento na venda de peixes de 30% a 40%, motivada pela tradição religiosa de não se consumir carne vermelha no período e também pela suposta manutenção do preço do pescado em relação a 2018.

Gerente de uma peixaria do bairro Vila Guilhermina, Dinei Gonçalves diz que pelo menos por enquanto não houve alteração no valor cobrado pelo alimento. “Depende da compra que fazemos. Para nós, chegam encomendas quase todos os dias”, explica.

Segundo ele, curima-tã, piramutaba e surubim são peixes mais tradicionais. O preço varia de R$ 12,90 e R$15,90.

Já o comerciante Márcio Ruas diz que uma eventual variação de preço estaria relacionada à moeda estrangeira, que oscila com frequência. Boa parte dos pescados vendidos em Montes Claros vem do exterior, de países como Chile, Argentina, Uruguai.

“Depende muito do dólar. Se ele aumenta, a gente vende mais caro”, diz.

Na peixaria do Euller Agapito, os peixes mais vendidos na Quaresma custam cerca de R$ 16.

“A tendência é aumentar de 30% a 40% (a venda). Aqui, não teve ao aumento de preço do outro ano para cá. O acréscimo foi somente na Quarta-feira de Cinzas”, conta.



SALGADO

A bancária Cristiane Queiróz não concorda com os comerciantes e diz ter notado que o preço, no mínimo, está acima da média.

“Subiu demais, não é nem em relação ao ano passado. Comprei semana passada e estava R$ 3 mais barato”, diz.

Quem não come carne vermelha busca também outras alternativas. Frango e ovos são opções e movimentam o mercado.

A comerciante Ana Luiza Nunes vende cerca de três caixas de ovos durante a semana, com 30 dúzias a R$ 5. “Teve aumento na procura sim e também nos valores. A gente comprava a caixa a R$ 85, e hoje a R$ 115. Vai subir ainda mais”, alerta.



CUIDADOS

Na hora de comprar os peixes ou frutos do mar é preciso tomar alguns cuidados. O professor de Gastronomia da Funorte, Guilherme Oliveira, cita algumas dicas na hora de escolher o peixe.

“Normalmente em Montes Claros o peixe vem refrigerado, então é preciso olhar se a carne está firme, se os olhos estão brilhantes, se as guelras estão vermelhas. É preciso sentir também o odor. Quando se compra um peixe congelado, devemos deixar descongelar, aos poucos, na parte de baixo da geladeira. Assim não haverá uma mudança brusca de temperatura”.

Colaborou Carlos Castro Jr.