Cerca de 600 crianças participaram ontem, no Caic Américo Souto (Renascença), de um concerto de música clássica do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez, parte do projeto Sinfonia das Crianças.

Os alunos são das escolas Cemei Alegria de Viver, Aninha Correia Ribeiro, E.E. Benjamim Versiani dos Anjos, E.E. Santa Terezinha, Projeto Comunitário Betel, Escola Municipal Joaquim José de Azevedo Caic e E. E. Dona Quita Pereira,

O projeto Sinfonia das Crianças está na segunda temporada e foi idealizado pela maestrina do Conservatório de Música Lorenzo Fernandes, Maria Lúcia Avelar, no ano passado, com o objetivo de aproximar as crianças do universo da orquestra sinfônica, através do concerto didático interativo.

“É muito gratificante trazer as crianças para o nosso universo, conquistando novos apreciadores e levando até elas outra opção de música”, pondera a maestrina.

“O brilho no olho de cada uma delas é algo que não tem preço e nos deixa extremamente felizes”, frisa ainda Maria Lúcia Avelar.

O projeto tem um alto custo, segundo ela, e sobrevive graças à colaboração de empresas e parceiros.

A edição 2019 foi adaptada e conta com a participação da cantora Leila Britto e do espetáculo Fiu Fiu de Cotovia, que, com a orquestra, envolve brincadeiras e interpretação de clássicos infantis.

Está prevista mais uma apresentação da orquestra ainda no primeiro semestre deste ano, contemplando mais 600 crianças. Ao final da edição, em dezembro, a expectativa é a de que cerca de outras 3 mil crianças sejam beneficiadas pelo projeto.

Para Cauã de Jesus, aluno do 6° ano da Escola Estadual Benjamin Versiane dos Anjos, participar de um concerto de música foi algo muito bom e relaxante. “A música acalma a gente e nos deixa mais tranquilo e concentrado. Gostei muito e espero assistir de novo”, disse.