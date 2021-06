A atuação de projetos sociais em Montes Claros tem sido essencial em meio à pandemia. Muitos problemas anteriormente enfrentados na cidade, como o desemprego e a fome, foram agravados, penalizando ainda mais as pessoas em vulnerabilidade social.

Um dos trabalhados de destaque é o projeto Isac, que há dez anos atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Montes Claros.

Mas a iniciativa também precisa de ajuda para continuar prestando os serviços.

Segundo a fundadora e coordenadora da instituição, Detinha Aquino, a comunidade pode ajudar e muito nessa iniciativa, já que a pandemia afetou o funcionamento do projeto.

“As crianças estão prejudicadas, pois não podem frequentar as oficinas culturais e esportivas, as doações são insuficientes para arcar com o aluguel e outras despesas da sede provisória”, conta.

Sem o apoio e doações da comunidade, as ações para atender 180 crianças e adolescentes e 300 famílias ficam comprometidas.



VIRADA

Elda Maria da Silva começou a frequentar o projeto em 2012, quando atravessava a fase mais difícil de sua vida. “Meu marido foi preso por tráfico de drogas, eu com mandado de prisão, cinco filhos passando todos os tipos de necessidade. Fiquei sabendo do projeto por vizinhos que frequentavam e fui atrás, desesperada, em busca de ajuda. Foi aí que me ofereci para ser voluntária”, lembra.

Elda conta que a família foi bem aceita por todos e recebia uma ajuda de custo e alimentação, enquanto os filhos participavam das oficinas. Foi alfabetizada por um programa desenvolvido no projeto.

“Hoje sou funcionária! Amo o projeto. Meus filhos estão todos bem, já crescidos, meu esposo saiu da prisão, está trabalhando e é excelente pai de família. Tudo melhorou graças ao projeto Isac. Estou em dia com a Justiça. O projeto Isac mudou a minha vida, a minha história, graças a Deus”, celebra.



COMO CONTRIBUIR

Para quem quer praticar o bem, há muitas maneiras de ajudar e fazer com que o projeto Isac continue transformando várias realidades. A participação da comunidade é essencial, principalmente na pandemia.

Uma das formas de ajuda é apadrinhando uma criança. “Precisamos também de voluntários, de pessoas que possam contribuir mensalmente com a manutenção do projeto e na construção da sede própria, doando cestas básicas, materiais de limpeza, produtos para lanches”, diz Detinha Aquino.

Os próximos desafios do projeto são pagar as dívidas da instituição, terminar a construção do primeiro piso e mudar.

Para conhecer o projeto, basta seguir a página no Instagram @projetoIsac ou no site www.projetoisac.org.br. Se preferir, basta ligar para o (38) 99150-0060 (WhatsApp).

Os atendimentos do projeto acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, na rua D, 390, bairro Vargem Grande II, em Montes Claros.