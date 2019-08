Quem deseja adquirir um automóvel com preço mais em conta, não pode deixar de visitar os pátios onde estão sendo expostos os veículos dos leilões do Detran e da Prefeitura de Montes Claros. Ao todo, são 269 veículos, que serão arrematados nos dias 27 e 28 deste mês.

Os veículos leiloados pelo Detran são fruto de apreensões em operações policiais, em que os proprietários não tiveram interesse de retirá-los do sistema. São 254 veículos, entre carros e motos (conservados), e sucatas.

Os interessados em conhecer de perto os automóveis podem comparecer ao pátio até o dia 26 – na avenida Governador Magalhães Pinto, 5.566, bairro Jaraguá.

O arremate será realizado no dia 27, no espaço da OAB, localizado na rua Walter Ferreira Barreto, n° 154, bairro Ibituruna. Os veículos recuperados podem ser adquiridos por qualquer pessoa. O valor do arremate deverá ser pago através de Documento de Arrecadação Estadual (DAE). O proprietário que teve o automóvel apreendido pode procurar a Polícia Civil para regularizar a situação antes do leilão, mas não é permitido arrematar os próprios carros ou motos.

As sucatas devem ser arrematadas apenas por empresários do ramo que precisam estar cadastrados no Detran e ter em mãos o CNPJ e contrato social.

Além de veículos, no dia 28 a Prefeitura de Montes Claros realiza o leilão de bens móveis inservíveis, pertencentes ao patrimônio do município.



SITE

A visitação aos lotes será permitida apenas dois dias antes do pregão, mas os interessados já podem conhecer as especificações dos lotes através do site da empresa que está realizando o leilão.

Serão leiloados 51 lotes de mesas e cadeiras escolares, geladeiras e freezers, balanças, arquivos, armários, reservatórios de compactadores de lixo, uma máquina pesada (pá carregadeira) e veículos (três motocicletas, cinco automóveis, uma van, um micro-ônibus e cinco caminhões).

O leilão será na Meca, localizada na avenida Governador Magalhães Pinto, 3.523, bairro Planalto. O lote com menor preço custa R$ 100, composto por aparelhos de ar condicionado e ventilador, enquanto o de maior valor custa R$ 24.500.