A alta da inflação e do dólar vai reduzir o brilho do Natal em Montes Claros. Os preços de luzes pisca-pisca, árvores, bolas e outros enfeites não estão cabendo no bolso do consumidor. Enfeites para casa, ou até mesmo no comércio, só com o que restou de anos anteriores.

Vai ser assim para a professora Tatiana de Almeida, que irá se contentar com a árvore de Natal que já possui há vários anos. “Devido à pandemia e à falta de emprego, e com os altos preços dos enfeites, optei por ter somente a árvore em casa”, conta.

Durante uma pesquisa rápida no comércio da cidade, Tatiana diz que muitos itens estão bem mais caros. “A árvore, principalmente, está mais cara. Olhei uma igual à minha, do mesmo tamanho, está custando R$ 120. Paguei R$ 60 pela que tenho há dois anos”, compara.

Nem mesmo comerciantes estão se animando a decorar as lojas com enfeites novos e nem mesmo repor o estoque dos produtos para venda. Gerente de uma loja de doces, Maurício Rodrigues Pinto diz não ter investido este ano nas compras natalinas.

“Não investimos quase nada. Estamos com medo de comprar e não ter procura. As pessoas, até agora, não estão buscando pelos produtos. Por isso devemos ficar só com o que sobrou do ano passado mesmo”, diz.



IMPORTADOS

Na hora de fazer as compras para repor o estoque da loja de produtos natalinos, Denise Frota afirma que o susto tem sido grande. Como a maioria dos enfeites é importada, o preço é atrelado ao valor do dólar – que já rompeu a barreira do R$ 5,50.

Denise se diz desanimada com o atual cenário e com o número restrito de fornecedores. “Quem produz enfeites natalinos para o mundo inteiro, hoje, é a China. Então, compramos em dólar. O aumento está aí. Já que nosso dinheiro é baixo em relação ao americano”, avalia.

E com os preços nas alturas, o movimento na procura por itens de decoração é pequeno, afirma a vendedora Jéssica Luana de Sousa. “A demanda este ano está baixa. As pessoas estão procurando pouca coisa. O foco está voltado mesmo é para os enfeites de árvores de Natal”, lamenta.

Ela explica que os outros artigos, como luzes, cartões, guirlandas para porta, presépios e velas de Natal estão tendo pouca procura. Mesmo que as vendas melhorem nas próximas semanas, Jéssica não alimenta expectativa quanto às vendas. “Acho que vão ficar abaixo dos anos anteriores”.

Tradição deixada de lado

Apaixonada pelo Natal desde criança, Mariel Pauluce Casasanta tem a tradição de, todo ano, acrescentar um novo enfeite à decoração que faz em casa, que já conta com mais de 300 itens. No entanto, neste ano, essa prática não será cumprida por causa dos preços que ela considera exorbitantes. “Teve um aumento significativo”, afirma. “Peça que comprei por R$ 50, hoje está R$ 150. O próprio pisca-pisca, que a gente comprava por R$ 5 ou R$ 6, hoje está custando R$ 10 ou R$ 12”, compara.

Dona de uma casa de festas, Mariel conta que, para as confraternizações, que serão muitas este ano, devido ao fato de as pessoas estarem vacinadas, usará a decoração do ano passado. “Não vamos comprar nada este ano. Está tudo muito caro, muito caro. Não vale a pena!”, lamenta.