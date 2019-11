Neste sábado acontece, em todo o Estado, o Dia D contra o sarampo. Em Montes Claros, 24 postos de saúde estarão abertos das 8h às 17h para imunizar as pessoas que ainda não tomaram a vacina contra a doença. De acordo com o setor de Vigilância Epidemiológica do município, neste ano foram notificados 31 casos prováveis de sarampo, sendo que 14 já foram descartados e 17 ainda estão em investigação.

A vacina contra o sarampo vale para todas as idades. Aquelas pessoas que não lembram se foram imunizadas na infância devem procurar um posto de saúde para receber a dose.

O grupo de 1 a 29 anos precisa tomar duas doses da vacina. O de 30 a 49 anos, basta uma dose. A vacina é contraindicada para mulheres grávidas. Quem já teve a doença alguma vez na vida não precisa ser imunizado – o sarampo é contraído uma única vez.

Jovens de 20 a 29 anos de idade também devem se vacinar, mesmo que já tenham tomado uma dose. Quem tiver o cartão do SUS e de vacinação deve levar, mas as pessoas que não possuírem nenhum dos documentos serão imunizadas. Os enfermeiros farão na hora o cartão de vacinação. Já o do SUS deve ser feito em um posto de saúde no bairro onde a pessoa residir.

A referência técnica em Imunização de Montes Claros, Jaceilde Mendes Nunes, diz que esta será a última campanha prevista para este ano, mas que as doses continuarão disponíveis nas unidades de saúde. Para alertar a população para a necessidade de se proteger contra a doença, a estratégia tem sido anunciar nas comunidades sobre os riscos de se contrair a doença.



DE CASA EM CASA

“O trabalho mais específico é com a Saúde da Família, quando solicitamos que as equipes façam a divulgação ao realizar as visitas domiciliares. A tríplice viral é uma vacina de rotina, quer dizer que já está no calendário de vacinação, permanece disponível. Este momento é quando há uma divulgação e uma mobilização maior”, explica Jaceilde.

Minas Gerais recebeu, do Ministério da Saúde, 720 mil doses da vacina tríplice viral para serem utilizadas nesta segunda etapa de vacinação contra o sarampo.

Desde o início do ano foram confirmados 99 casos de sarampo em Minas. O Estado está com surto ativo da enfermidade, segundo o Ministério da saúde. (Colaborou Gian Marlon)