Entre os dias 20 a 22 de agosto, a Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer – Padre Tiãozinho, realiza o 4° Congresso Nacional de Oncologia, este ano em formato on-line. Consagrado como uma das ações mais importantes da instituição para aprofundar discussões sobre promoção à saúde, prevenção do câncer e avanços no tratamento, a quarta edição do evento se adequou à nova realidade mundial, que em decorrência da Covid-19 e respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, está sendo planejada especialmente para que os congressistas e participantes tenham acesso à todo o conhecimento disponibilizado, diretamente do conforto de suas casas e sem risco de contágio através de aglomerações.

A 4ª edição do Congresso conta com excelente programação multidisciplinar para profissionais e acadêmicos da área da saúde como médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos, e para o público em geral. São mais de trinta palestrantes de renome nacional e internacional que abordarão temas referentes à oncologia genética, imunoterapia, contribuição da inteligência artificial na oncologia, câncer de mama, colo do útero, pulmão, tumores urológicos, hematológicos, advocacy, cuidado integral e cuidados paliativos, além do reflexo da Covid-19 no tratamento oncológico.

As inscrições para o Congresso estão abertas e devem ser feitas pelo site: www.congressooncologia.com.br . O valor das inscrições (2° lote) para acadêmicos é de R$ 40,00 (quarenta reais) para outros profissionais R$ 100,00 (cem reais), todas com certificado de participação de 30 horas.

O valor arrecadado com o evento será destinado à manutenção da Associação Presente e à construção do Centro de Cuidados Paliativos Jesuína Rosa Silva que atenderá pacientes carentes que enfrentam o câncer em estágio avançado de maneira humanizada, através de atendimento multiprofissional da Associação Presente. Mais informações sobre o evento pelo telefone (38) 3213-4296 ou pelo Whatsapp (38) 98834-0105.