As festas de fim de ano provocam um aumento de circulação de pessoas nas áreas centrais das cidades, muitas delas com o intuito de comprar os presentes de Natal, pagar dívidas utilizando o 13º salário e adquirir os produtos para os eventos. Por isso, a região torna-se alvo preferido dos criminosos.

Para tentar coibir a ação dos bandidos e garantir a segurança da população, dos lojistas e comerciários, a Polícia Militar iniciou a Operação Natalina nas 77 cidades de responsabilidade da 11ª Região Militar de Montes Claros. A ação termina em 1º de janeiro de 2020.

Durante esse período, que inclui também as férias, serão realizadas rondas mais frequentes nas ruas, pois as residências costumam ficar vazias com os moradores em viagem. A operação já está em andamento durante a Black Friday.

Montes Claros terá, diariamente, cerca de cem policiais nas ruas, um aumento que varia entre 30% e 50%. As áreas mais monitoradas serão as regiões com maior concentração comercial, como o hipercentro, o bairro Major Prates e shoppings. A fiscalização será redobrada também nas áreas bancárias.

“As atividades de polícia ostensiva serão desencadeadas observando o princípio da antecipação, priorizando a atuação preventiva, para coibir ações de delinquentes. O foco será a apreensão de armas de fogo e drogas, visando proporcionar ao cidadão ordeiro um clima de tranquilidade e sossego público durante as compras e viagens”, destaca o major Wellington Gonçalves.