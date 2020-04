Aos sábados, principalmente, era impossível encontrar uma mesa vazia no Carrancas, um bar inovador inaugurado em 2018 no Mercado Municipal de Montes Claros. À frente do negócio está o empresário montes-clarense Guilherme Jansen Souza, que viveu a maior parte da vida na região de Matias Cardoso, no projeto Jaíba. De uns tempos para cá, tem se especializado em comidas típicas do Norte de Minas.

No Carrancas, ao lado de uma equipe pra lá de simpática, ele serve pratos como o saboroso arroz com pequi, carne de sol com mandioca, costela bovina com mandioca, baião de dois, fígado com jiló, frango caipira, peixe frito, farofa de costela dobradinha, rabada, dentre outros.

Vale lembrar que em 2019 eles participaram pela primeira vez do Festival Comida di Buteco – amplamente reconhecido por seu papel de divulgação da cozinha raiz – e, com grande surpresa, conseguiram ficar em primeiro lugar na cidade como o prato Carrancostela (purê de mandioca feito na manteiga de garrafa, por cima costela bovina cozida, couve crua, acompanhado do caldo estilo Carrancas).

Após 30 dias, em São Paulo, conseguiram o terceiro lugar nacional. “Foi extremamente importante para alavancar o bar e passamos a ser visitados diariamente com a procura pelo Carrancostela”, conta Guilherme.

Mas com a pandemia de coronavírus e obrigatoriedade de fechamento do restaurante, o dono teve que se reinventar para não perder mais vendas, e optar pelo delivery.

Vocês já trabalhavam com delivery ou implantaram agora neste tempo de isolamento?

Em 2019, iniciamos com o delivery, porém, com o horário de funcionamento diurno do mercado não deu um bom andamento ao serviço de entrega. As pessoas usavam o aplicativo mais na parte noturna. Mas, agora, com a pandemia, nos sentimos obrigados a retornar com o serviço de delivery, já que decretos municipais impedem o funcionamento normal dos bares e restaurantes, liberando somente a entrega.



O serviço está dando certo?

A princípio imaginamos que o serviço de delivery neste momento iria de vento em popa, pois as pessoas estão confinadas em suas casas. Mas a realidade não é bem esta. Percebe-se que, com a instabilidade dos empregos, as pessoas passaram a fazer suas comidas e lanches em casa, guardando todos os centavos que já lhe eram garantidos. Somente uma minoria ainda continua fazendo pedidos via delivery. Mas a necessidade de manter nossos colaboradores com salário em dia nos fez abrir mão de uma margem de lucro racional e real. Criamos pratos mais em conta para os clientes a fim de manter os funcionários e os custos fixos em dia, com uma taxa de entrega bem atrativa e reduzida.



Qual é o conselho para quem é do ramo, trabalhar de maneira inovadora?

Neste momento, devemos repensar o propósito da empresa. Buscar ajudar nossos clientes com preços mais viáveis e comodidade nas entregas. Devemos aproveitar este momento para conhecê-los melhor. Usar as redes sociais como Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter e aplicativos próprios é o grande diferencial do momento. São meios de comunicação super baratos que dependem somente da nossa criatividade.



Sabemos que vocês participariam do Comida di Buteco deste ano. O que estavam planejando e o que mudou?

Foi um baque. O início do festival seria no começo de abril. Já havia investido em marketing, reformas e aquisições de barracas pra servir os petiscos, feitas por artesãos de Pirapora. Mas temos esperança de que o Comida di Buteco 2020 seja realizado este ano ainda. Para nós, donos de bar, é muito importante participar desta competição, alavanca muito as nossas vendas nesse período e no decorrer do ano. As pessoas sempre buscam os bares que participaram do Comida di Buteco. A princípio, o festival foi adiado para julho próximo. Mas tudo dependerá do fim da pandemia.