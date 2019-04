O presidente da OAB-MG, Raimundo Cândido Junior, em seu quinto mandato à frente da entidade, participou em Montes Claros da posse da diretoria da 11° subseção, que reconduziu o advogado André Crisóstomo ao cargo e seu vice, Herbert Alcântara.

Em entrevista a O NORTE, Raimundo Cândido falou sobre a necessidade de valorização da categoria. “Precisamos construir um edifício chamado “o advogado”, valorizar o profissional que está muito desvalorizado, a começar por si mesmo. Ele não tem dado a si mesmo o devido valor”, afirma Raimundo.

Segundo ele, há um movimento orquestrado no país no sentido de desmoralizar o advogado. “Nós não podemos aceitar isso. Temos que fazer valer as nossas prerrogativas, porque todo mundo sabe que o advogado valorizado é sinônimo de cidadão respeitado”, disse.

O presidente falou ainda sobre o papel do Conselho Federal da Ordem em relação ao pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. “É uma questão técnica e o Conselho Federal tem cuidado disso, se preocupando com a preservação das garantias constitucionais. A ampla defesa do contraditório, a presunção da inocência, enfim, princípios constitucionais que o povo brasileiro escreveu como cláusula pétrea na Constituição do Brasil”.

André Crisóstomo, em entrevista a O NORTE, destacou a necessidade de uma luta incessante pela celeridade processual na Justiça estadual, além da busca pelo fortalecimento da advocacia, sobretudo do ponto de vista econômico.