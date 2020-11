O Natal também terá que se adequar ao “novo normal” imposto pela pandemia da Covid-19. A tão querida presença do Papai Noel nos centros comerciais, para que as crianças tirem fotos com o Bom Velhinho, será trocada por um Noel virtual. Isso já é realidade em Montes Claros, com a inauguração da decoração natalina no Montes Claros Shopping.

A visitação é gratuita e aberta ao público, mas respeitando as regras de segurança contra o novo coronavírus. No espaço montado na Praça de Eventos, elementos lúdicos que trazem toda a magia e encanto da data podem ser vistos pelo público. As crianças poderão se divertir no trenzinho instalado no espaço.

A decoração foi adaptada para que os visitantes não fiquem aglomerados. Os visitantes devem manter o distanciamento e não podem tirar a máscara.

E o Papai Noel vai interagir com os pequenos - e com os adultos também, por que não - em ambiente digital, em conversas por videoconferências. A ação acontece gratuitamente até 24 de dezembro, das 14h às 16h30 e das 17h às 20h30.

Cada família tem direito a cinco minutos de videoconferência com o Noel. Para participar, é preciso agendar pelo WhatsApp corporativo: (38) 99863-8025, durante o horário de funcionamento da ação.

A tradicional foto nos corredores do shopping será feita via aplicativo com leitura de QR Code – ao apontar o celular, Papai Noel surge em tamanho real interagindo com os visitantes com a dancinha do Tik Tok, a pose clássica do ex-velocista Usain Bolt, tocando guitarra, comendo hambúrguer, distribuindo presentes e em outros movimentos inusitados. A ação promete cliques divertidos e é totalmente gratuita.

Os protocolos de segurança para entrar no shopping continuam: aferição da temperatura, obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilização de álcool em diversos pontos do mall.