O Dr. Drauzio Varella, reconhecido como um dos mais importantes médicos da saúde brasileira palestrará em Montes Claros na próxima quinta-feira, 29 de agosto, às 19h30 no Portal Eventos. Inédito na cidade, o médico e cancerologista abordará o tema “Saúde e qualidade de vida” e brindará o público com uma aula sobre bem-estar. Aberta ao público em geral, a palestra contempla todas as idades, já que a qualidade de vida é a receita para a longevidade.

Autor de treze livros, o Dr. Drauziodirigiu durante 20 anos o serviço de Imunologia do Hospital do Câncer em São Paulo e popularizou a informação médica à população através de reportagens especiais no Fantástico. Os ingressos para a palestra estão à venda na Associação Presente e na Oncovida Hospital Dia, e custam R$ 100,00.

O recurso arrecado com a palestra será revertida para a construção do Centro de Cuidados Paliativos Jesuína Rosa Silva, pioneiro no Norte de Minas, que atenderá a pacientes carentes que enfrentam o câncer em estágio avançado de maneira humanizada, através de atendimento multiprofissional da Associação Presente. Adquira seu ingresso e participe da palestra. Informações: Associação Presente (38) 3213-4296 ou Oncovida (38) 3223-4610.