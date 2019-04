A Arquidiocese de Montes Claros organizou uma extensa programação de Semana Santa que começa nesta Sexta-feira da Paixão e encerra no domingo de Páscoa. Bem próximas, as paróquias São Sebastião e São Judas Tadeu realizarão, amanhã, um musical que vai retratar a Vida, Paixão e Morte de Cristo. Nas duas apresentações, a encenação será cantada por músicos.

Na Igreja São Sebastião, a apresentação será feita por homens e mulheres que têm uma caminhada na Igreja com os ministérios de músicas. Na Igreja de São Judas Tadeu, músicos seculares que trabalham nas noites (em barzinhos) e se apresentam em eventos.

Serão duas oportunidades de viverem esse dia santo. O arcebispo metropolitano, dom João Justino de Medeiros Silva, confirmou presença e fará a abertura do musical na Igreja São Judas Tadeu, às 19h30.

Desde segunda-feira, as igrejas estão com programação especial de Semana Santa. A abertura oficial da Semana, no entanto, será nesta sexta, às 7h, com Procissão do Encontro nas igrejas Matriz e Catedral, com encontro final na praça Flamarion Wanderley, no bairro São José.

No Sábado Santo, às 20h, começará a Vigília Pascal na Catedral Nossa Senhora Aparecida. No domingo, às 8h, será realizada a missa da Páscoa Senhor, na Matriz do Senhor Bom Jesus, em Juramento. A mesma celebração será ministrada às 19h30 na Matriz de Santos Reis, no bairro Santos Reis.

Outras igrejas e paróquias também possuem programação especial de Semana Santa. Confira no site da arquidiocese – www.arquimoc.com.