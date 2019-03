Um homem de 40 anos e o filho de 13 foram atropelados por um ônibus do transporte coletivo urbano na noite de terça-feira em Montes Claros. O acidente aconteceu no cruzamento que liga as avenidas Francisco Gaetani e Pedro Augusto Veloso, no bairro Major Prates.

Os dois foram socorridos pelo Samu e encaminhados para o Hospital Universitário. O jovem teve escoriações no braço e no pé. Já o pai teve uma lesão grave na perna direita. Parte da pele da perna foi arrancada após ele ser arrastado pelo veículo.

De acordo com o HU, o adolescente foi atendido e liberado no mesmo dia. Já o pai dele segue internado e o estado é estável.

O local onde ocorreu o acidente oferece risco para pedestres e motoristas há meses. A situação do trevo foi denunciada por O NORTE no último dia 14. A obra que começou a ser feita no local pela Prefeitura de Montes Claros está paralisada há cinco meses, o que gera transtornos para quem precisa passar pelo local, principalmente aos fins de semana, quando o tráfego é mais intenso.

A via é a principal ligação do município à BR-365. Segundo os moradores, vários acidentes foram registrados na rotatória improvisada, mas o último foi considerado o mais assustador.

Na época em que a matéria foi feita, um morador chegou a apontar a dificuldade em atravessar a via. “Os carros não param. No horário de pico das escolas é muito perigoso”, disse.

Quem mora ou passa pelo trecho afirmou ainda que outro problema é a falta de escoamento de água em dias de chuva – fica tudo parado, ampliando o perigo no local.

Na Câmara Municipal, vários vereadores, entre eles Valcir da Ademoc (PTB), chegaram a questionar o problema por diversas vezes na tribuna. O legislador alertou que sérios acidentes aconteceriam no local.

“Cobramos várias vezes e alertamos que aconteceriam vários acidentes ali. Estou cobrando também mais sinalização naquele local, que tem muito tráfego, em sua maioria de estudantes, já que ao lado tem uma escola”, disse Valcir.

O custo total das obras gira em torno de R$2 milhões. Em uma reunião na Câmara no dia 12 de março, o secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, Guilherme Guimarães, disse que a obra ficou parada porque seria necessário um aditivo de R$ 300 mil, e que o recurso já estava disponibilizado.

Segundo ele, as obras seriam retomadas em 15 dias. O prazo dado para reiniciar as atividades terminou ontem, um dia após o atropelamento de pai e filho.

O NORTE procurou o secretário para confirmar se os trabalhos seriam realmente retomados. No entanto, ele informou que estaria em reunião e não poderia atender a reportagem. Já a Assessoria de Comunicação da Prefeitura não respondeu aos questionamentos.