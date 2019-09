Em função da campanha Setembro Amarelo, que visa à valorização e proteção da vida, o Montes Claros Shopping, disponibiliza, durante todo este mês, um quiosque para orientar pessoas que necessitem de atendimento psicológico. A ação é gratuita e feita por ordem de chegada, das 10h às 22h.

A iniciativa busca atender qualquer pessoa que tenha interesse em compartilhar aflições, problemas ou até mesmo saber sobre doenças como ansiedade e depressão, principais fatores que podem levar ao suicídio.

Ao longo do mês, a pessoa pode ser atendida quantas vezes achar necessário. A consulta dura em média 30 minutos. A assessoria do shopping alerta que o plantão psicológico não tem a mesma função que um acompanhamento psicoterápico. O propósito do plantão é atender a pessoa em seu momento de crise pessoal, ou seja, no exato momento em que considerar necessária a ajuda.



PSICOTERAPIA

Em casos em que a demanda seja por algo mais estrutural, que seja necessário um acompanhamento, os profissionais indicarão a psicoterapia. Existem casos em que o atendimento no plantão é suficiente para auxiliar, em situações pontuais, não sendo necessário um acompanhamento mais prolongado.

O Montes Claros Shopping fica localizado na avenida Donato Quintino.