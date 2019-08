Prefeitura de Montes Claros abre vagas

A Prefeitura de Montes Claros contrata 181 profissionais, temporariamente, para trabalhar nas unidades de estratégia de saúde da família. As inscrições para o processo serão abertas na próxima segunda-feira (26) e se encerram em 2 de setembro. A inscrição será feita exclusivamente por meio de preenchimento de formulário disponível no site da prefeitura. Vagas oferecidas: chefe de unidade de saúde (19), médico (17), enfermeiro (17), técnico de enfermagem (36), odontólogo (17), auxiliar de consultório odontológico (17), farmacêutico (19), assistente administrativo (19), servente de zeladoria (10) e vigia (10).

Oportunidade para professor de libras

O IFNMG – campus Januária realizará processo para contratação de profissional técnico especializado em linguagem de sinais, para 40 horas semanais. Os interessados devem inscrever no período de 21 a 27 de agosto, na coordenação de gestão de pessoas do campus. A remuneração será de R$ 4.180,66, com direito a auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar por dependentes de até 5 anos de idade.

IFNMG contrata professor de química

Estão abertas as inscrições para contratação de professor substituto de química para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – campus Januária –, com carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos devem ser graduados na área. As inscrições devem ser feitas pessoalmente ou por procuração no setor de Protocolo do campus, na Fazenda São Geraldo, s/n, km 06. A remuneração do contratado pode variar de R$ 3.126,31 a R$ 5.786,68, dependendo da titulação.