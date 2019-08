‘Agita Norte de Minas’ forma empreendedor

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do programa de pré-aceleração “Agita Norte de Minas”, que terá quatro meses de duração e busca estimular a geração de novos negócios e a formação de jovens empreendedores, fomentando o ecossistema de inovação e startups da região. As equipes podem reunir alunos de qualquer instituição, formação ou período. As inscrições gratuitas vão até 18 de agosto, pelo site www.agita.escoladosebrae.com.br .

Curso em Porteirinha

O IFNMG – Campus Porteirinha está com inscrições abertas para o curso gratuito de Robótica Educacional, que terá carga horária de 35 horas, distribuídas de agosto a outubro deste ano. As aulas ocorrerão semanalmente, às sextas-feiras, das 8h às 11h30. São 20 vagas e as inscrições podem ser feitas no prédio do Campus, na Avenida José Silveira Lopes, nº 429, Vila Serranópolis, em Porteirinha, até quinta-feira (15), das 14h30 às 17h30. A seleção dos candidatos será por sorteio.

Sine Montes Claros está com 22 vagas

O Sine de Montes Claros oferece 22 vagas para 10 cargos diferentes. Interessados devem ir à sede da UAI (Montes Claros Shopping), com carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Vagas: ajudante de obras (oito), atendente de padaria, confeiteiro, consultor de vendas (duas), eletricista, mecânico de direção, pedreiro (três/PCD), pintor de alvenaria (três), técnico em segurança do trabalho e vendedor pracista.

Assistente Social

A LBV contrata assistente social, que será o responsável técnico pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários ofertados pela instituição. O candidato (a) deve ter ensino superior concluído em Serviço Social, com registro ativo no Cress e conhecimento em informática. O regime de contratação é CLT, com horário semanal de 30 horas. Enviar currículo para vofranca@lbv.org.br. Fone: (38) 3221 0636.