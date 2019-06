Estágio na Expomontes

Organizadores da 45° Expomontes abrem vagas para estágio a acadêmicos de Medicina Veterinária, Zootecnia ou Agronomia - a partir do quinto período. Selecionados vão avaliar o desenvolvimento e receber animais e atender criadores. Enviar documentos para seleção: expomontesestagiarios@gmail.com. Documentação: comprovante oficial de matrícula e período cursado, comprovante de experiência no manejo de animais de médio ou grande porte, cópia da identidade e CPF. Currículo com experiências profissionais e qual o interesse no estágio. Carta de apresentação de profissional das ciências agrárias ou de professor.

Vaga para enfermeiro

Hospital Aroldo Tourinho abre vagas para enfermeiros e técnicos em enfermagem. Devem ter concluído a graduação e ter curso de capacitação de Manchester e Coren ativo. Enviar currículo até dia 8 pelo e-mail rh@aroldotourinho.com.br .

UFMG contrata

A UFMG seleciona professor adjunto de “Cálculo, Geometria e Álgebra Linear”. É exigido doutorado em Matemática ou áreas afins. Remuneração de R$ 9.600,92. Inscrições presencialmente ou por procuração, na Secretaria Geral. Saiba mais no site da UFMG.