Curso gratuito de Braille

Estão abertas as inscrições para curso básico do Sistema Braille oferecido pela Unimontes. São 30 vagas disponíveis, com todas as atividades gratuitas. As aulas serão ministradas entre 1º e 27 de julho, por meio do Núcleo de Sociedade Inclusiva - o objetivo do curso é oferecer à população a oportunidade de aperfeiçoar ações de inclusão. As inscrições devem ser feitas pelo site www.unimontes.br. As aulas serão ministradas aos sábados, das 8h às 11h, na sala da Brinquedoteca, que funciona no 3° andar do prédio 2, nos campus de Januária e Montes Claros. Com carga horária de 40 horas, os trabalhos serão ministrados pela professora Antônia Aparecida da Silva. Mais informações pelo telefone (38) 3229-8196.



Inscrição para Encceja

Inscrições abertas para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019. A inscrição é gratuita e pode ser feita pela internet, até o

próximo dia 31 - www.enccejanacional.inep.gov.br.



Vaga para Jovem Aprendiz

O Sesc abre vagas para interessados em participar do programa Jovem Aprendiz, nas cidades de Januária e Montes Claros. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e enviar preferencialmente para o e-mail: programadeaprendizagem@sescmg.com.br ou entregá-la, em envelope lacrado, em uma das unidades do Sesc

em Minas.