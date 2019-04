Vaga para professor UFMG

A UFMG realiza concurso para cargo efetivo de professor adjunto de “Desenho Mecânico, Resistência de Materiais, Projetos de Máquinas Agrícolas”. As inscrições vão até 16 de maio. É exigido doutorado em engenharia agrícola ou engenharia agrícola e ambiental ou engenharia mecânica ou engenharias afins. Profissional atuará no campus do ICA, em regime de 40h semanais, com remuneração de R$ 9.600,92. As inscrições devem ser feitas presencialmente, por procuração ou pelos Correios, na Secretaria Geral, avenida Universitária, 1.000, Universitário, Montes Claros, CEP: 39.404-547. O horário será de 8h às 11h e 14h às 16h, em dias úteis.

Curso na Adenor

Agência de Desenvolvimento da Região Norte de Minas Gerais oferece curso em “Elaboração de Projetos & Captação de Recursos”. O curso será em 29 e 30 de abril, das 8h às 17h, na ACI. Inscrições pelo Sympla ou na Adenor pelo telefone (38) 2101- 3319.

Vaga para cozinheira

Contrata auxiliar de cozinha que tenha experiência e disponibilidade para trabalhar aos domingos e feriados. Também é necessário que saiba fazer diversos tipos de saladas e ter bom atendimento ao cliente. Falar com Jussara: (38) 98834-0994.